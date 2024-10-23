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Удари Росії по чорноморським портам загрожують глобальній продовольчій безпеці, — премʼєр Британії

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Удари Росії по чорноморських портах на півдні України, які почастішали останнім часом, загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, цитує Reuters.

«Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Володимир Путін готовий поставити на карту глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися», — наголосив Кір Стармер.

Британський премʼєр зазначив, що атаки по чорноморських портах на півдні України, які почастішали останнім часом, затримують доставляння продовольства до Палестини та інших країн Глобального півдня.

За даними британської військової розвідки, сказав Стармер, щонайменше чотири торгові судна були вражені Росією в Чорному морі в період з 5 по 14 жовтня.

«Путін завдає шкоди мільйонам вразливих людей в Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись отримати перевагу у своїй варварській війні», — зазначив голова уряду Британії.

Згідно із його заявою, російські удари затримали вихід з України судна з олією, призначеною для Всесвітньої продовольчої програми в Палестині, а також судна з зерном, що прямували до Єгипту, і вантажі Всесвітньої продовольчої програми, що прямували до південної Африки.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Одеси 6 жовтня було пошкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали.

А 14 жовтня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Загинула одна людина, ще вісім — отримали поранення.

17 жовтня Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити до портів Великої Одеси міжнародну моніторингову місію на тлі посиленого російського терору.

Також у морських портах Одещини підвищуватимуть заходи з оборони, а також посилюватимуть безпеку персоналу та відновлюватимуть інфраструктуру.

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