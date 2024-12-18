«Хочу бігати»: миколаївець розповів про реабілітацію після важкого поранення на фронті

38-річний ветеран війни, миколаївець Володимир Котенко, пройшов шлях від важких поранень до видатних спортивних досягнень. Торік він підірвався на протитанковій міні під час бойового виїзду, отримав численні травми й переніс десятки операцій.

Сюжет з історією ветерана опублікували на сторінці Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Його історія розпочалася в Миколаєві, де він пішов служити за контрактом у 2013 році. Під час виконання завдань у зоні АТО, у Зайцевому на Донеччині, Володимир отримав перше поранення. Тоді уламок від розтяжки залишився в його тілі, але це не зупинило його від подальшої служби.

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Після повернення з фронту у 2016 році він переїхав до Дніпра. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Володимир добровільно вступив до лав 128-ї бригади тероборони як командир підрозділу кулеметників.

Під час виконання бойового завдання у лісосмузі на Донеччині його вантажівка наїхала на міну. Чоловіка викинуло з кабіни через лобове скло. Отямившись, він зрозумів, що втратив декілька зубів. Чоловік розповідає, що спробував повзти, але не зміг.

— Я побачив що ліва нога у мене вивернулася в іншу сторону, права теж була перекручена в бік, — пригадує військовий.

Поранених евакуювали до лікарні у Запоріжжі. Там Володимир постійно просив лікарів зберегти ноги, і їм це вдалося. Хірурги буквально збирали кінцівки по частинках.

— Ця нога (ліва, — прим.) гнеться, ось нещодавно викручували шурупи, вона у мене вся в металі, в п’ятках є, вздовж кістки є. А інша не може рухатися, — розповів військовий.

Після операцій Володимир два місяці був прикутий до ліжка, а потім ще пів року пересувався у кріслі колісному. Проте він почав реабілітацію, зокрема повернувся до тренувань з карате, яким займався раніше.

— Перше тренування було дуже важке, і я приїхав сюди на візочку. Зараз вже пройшов час, і я милицю беру з собою тільки на випадок того, якщо дуже важко ходити або іноді виникає біль, — згадує Володимир.

Сьогодні Володимир тренується шість днів на тиждень — тричі займається карате та тричі у спортивній залі. Володимир навіть зміг у таких умовах отримати чорний пояс з карате.

— Я хочу, щоб або за рахунок реабілітації, або за рахунок оперативного втручання, щоб ноги працювали краще. Хочу покращити свої результати в спорті, хочу бігати, — каже військовий.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївському ТЦК роз’яснили, як відбувається вручення повісток та які штрафи передбачені за їх ігнорування.

Також, раніше, підполковник Вікторія Іванова, начальник відділу оформлення допомог Миколаївського обласного ТЦК та СП, розповіла, на які виплати можуть розраховувати військові та їхні родини.