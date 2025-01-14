Засідання комітетів Ради відкриють для журналістів

Журналісти у Верховній раді. Фото: Детектор медіа

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11321, який передбачає відкриття засідань парламентських комітетів для журналістів, працівників медіа та представників громадських організацій.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає відкриття роботи Комітетів Верховної Ради для медіа та громадськості. За нього в цілому проголосували 286 народних депутатів.

Ярослав Железняк уточнив, що за 24 години повідомляється порядок денний засідання комітету. Також передбачається трансляція засідання Комітетів Ради. Під час війни допускається затримка у 24 години.

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Нагадаємо, що 18 грудня, Верховна Рада України планувала включити законопроєкт №10242, що передбачав 8 років позбавлення волі за розповсюдження закритих даних з реєстрів до порядку денного. Однак під час засідання ВР народні депутати не розглядали цей законопроєкт.

Перед цим законопроєкт намагалися прийняти 4 грудня. Однак Верховна Рада не підтримала і відправила на повторне друге читання закон про посилення кримінальної відповідальності за публікацію інформації з електронних реєстрів.

Тоді за скандальний законопроєкт проголосували всі присутні миколаївські нардепи. Свій голос «за» віддали нардепи Олександр Гайду, Максим Дирдін, Артем Чорноморов, Ігор Негулевський, Давид Арахамія та Олена Мошенець.

Раніше Інститут масової інформації оприлюднив заяву Медіаруху та правозахисників, що закликав нардепів не підтримувати законопроєкт №10242 у його нинішній редакції. Медійники вважають, що цим законопроєктом створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів. Зокрема, він відкриває можливість для прослуховування та стеження за журналістами.

Документ не підтримав і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Нещодавно Інститут Масової інформації розʼяснив, які важливі для журналістів зміни пропонує законопроєкт у матеріалі «Законопроєкт № 10242: Як виправити загрозу для журналістів та викривачів».