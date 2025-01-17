Головний озеленювач Миколаєва обіцяє більше тіні після обрізки дерев на Соборній: «Треба почекати 3 роки»

Працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній, фото: «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай обіцяє, що за три роки кроновані вздовж вулиці Соборної платани даватимуть ще більше тіні, а якщо дерева загинуть – відповідальність нестиме він особисто.

Про це директор комунального підприємства повідомив під час брифінгу 17 січня, пишуть «МикВісті».

— Дерева не втратять своєї декоративної якості, навпаки – після видалення сухих та гнилих гілок дерева зможуть повноцінно розкриватись, пустити нові, свіжі, зелені пагони, – сказав Дмитро Чучмай.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото: «МикВісті»

У якості прикладу він навів стан дерев вздовж вулиці Соборної, від вулиці Вадима Благовісного (колишня Нікольська, – прим.) до вулиці Спаської, які були обрізані в лютому 2024 року. Дмитро Чучмай нагадав, що тоді ж було відкрите кримінальне провадження, яке наразі закрите, оскільки порушень в діях працівників «Миколаївських парків» не знайшли. Тому цьогоріч роботи з кронування дерев вздовж Соборної продовжили.

— Чому саме Соборна? Це головна вулиця міста, вона пішохідна. Там сквер Каштановий, який дуже полюбляють наші мешканці, працюючий фонтан. Це такий променад, по якому прогулюються жителі та гості Миколаєва. Тому я не хочу, щоб комусь заважали ці гілки, щоб падало на голову чи ще щось. Я хочу, щоб це була відкрита, прозора, якісна вулиця, – сказав Дмитро Чучмай.

Він також додав, що після обрізки дерева даватимуть менше тіні, однак через 1-3 роки, запевнив директор підприємства, тіні буде більше, ніж до обрізки.

— Звичайно, тіні буде менше. Сьогодні це так. Але через рік чи два, чи три буде конус, і вони будуть давати більше тіні. Потрібно почекати – рік чи два. Зрозуміло, що тіні буде менше, – сказав він.

Водночас Дмитро Чучмай додав, що у разі загибелі дерев на вулиці Соборній внаслідок їх обрізки відповідатиме особисто він та відповідальні за це фахівці підприємства.

— Відповідальність буду нести я, як керівник комунального підприємства, а також мої фахівці, які контролювали ці роботи. Відповідальність залежатиме від розрахунку нанесеної шкоди, – сказав він.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».