Обрізку платанів на Соборній Миколаєва призупинили до прийняття нових правил

Працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній, фото: «МикВісті»

На вулиці Соборній у Миколаєві призупинили обрізку платанів, поки Департамент ЖКХ не вивчить практику поводження із зеленими насадженнями по Україні та не надасть рекомендації.

Про це заявив міський голова Миколаєва Олекандр Сєнкевич під час засідання сесії Миколаївської міської ради 30 січня, повідомляють «МикВісті».

Перед депутатами виступив Андрій Янтар, який зачитав звернення містян, підписане на акції протесту проти обрізки дерев на Соборній 11 січня. Тоді учасники акції наголошували, що обрізка дерев може завдати їм непоправної шкоди.

У свою чергу депутатка Олена Кісельова поцікавилася, чи намагалася екологічна інспекція документально затвердити правила поводження із зеленими насадженнями. На її думку, екоінспекція займається «медійною діяльністю», а не реальною роботою відповідно до повноважень.

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«Коли я вивчала цю ситуацію достатньо поверхово, я зрозуміла одне, що крім якихось зустрічей, фото та відеозвітування далі реально нікуди це не пішло. Можливо для того, щоб у Миколаєві і не тільки у Миколаєві було все так, як бачить державний орган, то державний орган має робити якісь дії, що передбачені чинним законодавством. Якщо сьогодні немає методики обрізання дерев, то потрібно вносити зміни не на мітингах, а в робочому порядку», — зауважила вона.

Депутат Андрій Янтар додав, що зараз є правила догляду за деревами, але вони застарілі та потребують оновлення.

«Правил ці є, але вони 2006 року. І там все прописано. Але «Миколаївські парки» порушують навіть ті правила, що є на державному рівні», — додав депутат.

Зі свого боку депутат Володимир Топчий зауважив, що каштани у «Каштановому сквері» не хворіють на грибок і від них не можуть заразитися обрізані платани на Соборній, тому з цього приводу не варто хвилюватись.

«Жовті листя наприкінці літа, то каштани вражені метеликом, який відкладає усередину листя яйця і маленька гусінь виїдає листок зсередини. Само собою листок потім гине. Тут треба боротися не з грибком, а з комахою, яка це робить. Це така пошесть, яка накрила Україну та США», - зауважив він.

Мер міста Олександр Сенкевич зазначив, що державні правила поводження із зеленими насадженнями прописані не чітко, тому і виникають спірні питання. Також він зазначив, що запропонував Держекоінспекції Південно-Західного округу долучитися до процесу обрізки дерев у місті та проводити її разом з «Миколаївськими парками», але йому відповіли, що екоінспекція лише контролюючий орган.

«Він сказав (виконуючий обов’язки першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) Андрій Кузюк, — прим.) що вони є контролюючим органом, а не таким, який спостерігає над обрізкою дерев», — зазначив мер.

Також він надав доручення Департаменту ЖКГ вивчити практику обрізки дерев по Україні і запропонували, як місту поводитись із зеленими насадженнями далі. А також вони мають відзвітувати на депутатських комісіях щодо цієї роботи.

«На цей час обрізку платанів на Соборній зупинили до прийняття остаточного рішення щодо поводження з ними і ухвалення рішення у відповідних органах», — зазначив він.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».

Станом на 24 січня за фактом пошкодження платанів по вулиці Соборній у Миколаєві розпочали кримінальне провадження проти комунального підприємства «Миколаївські парки».