Синоптики прогнозують на Миколаївщині до -15° вночі
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- Світлана Іванченко
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3:35, 23 лютого, 2025
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Сьогодні, 23 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів, на дорогах можлива ожеледиця. Температура коливатиметься від -10° до -15° вночі, а вдень від -4° до +1°.
Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що північний вітер сягатиме 5-10 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -10° до -12°, а вдень від -2° до 0°.
Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:
- Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
- Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
- Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
- Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.
У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.
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