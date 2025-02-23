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Синоптики прогнозують на Миколаївщині до -15° вночі

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті»Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 23 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів, на дорогах можлива ожеледиця. Температура коливатиметься від -10° до -15° вночі, а вдень від -4° до +1°. 

Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

 Синоптики прогнозують, що північний вітер сягатиме 5-10 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -10° до -12°, а вдень від -2° до 0°.

Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

  • Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
  • Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
  • Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
  • Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.

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