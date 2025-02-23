Синоптики прогнозують на Миколаївщині до -15° вночі

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 23 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів, на дорогах можлива ожеледиця. Температура коливатиметься від -10° до -15° вночі, а вдень від -4° до +1°.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що північний вітер сягатиме 5-10 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -10° до -12°, а вдень від -2° до 0°.

Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.

Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.

Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.

Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.

Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.