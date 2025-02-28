У 2025 році на перевезення пасажирів в електротранспорті Миколаєва передбачено майже пів мільярда гривень

Автономний тролейбус «Миколаївелектротрансу», фото «МикВісті»

З бюджету Миколаєва планують витратити 440 мільйонів гривень на організацію пасажирських перевезень у міських трамваях та тролейбусах впродовж 2025 року.

Про це розповів директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час брифінгу 21 лютого, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що 2024 рік підприємство завершило зі збитками.

— Ми збиткове підприємство. В цифрах не готовий вам відповісти, але 2024 рік ми відпрацювали зі збитками. Хоча в нас і є кошти на рахунку. Але по бухгалтерському звіту підприємство відпрацювало зі збитками, — сказав Юрій Сметана.

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Водночас, каже він, підприємство працює як підрядна організація, яка надає Миколаєву послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом. На ці потреби цьогоріч з бюджету міста планують виділити майже півмільярда гривень.

— На 2025 рік передбачено 440 мільйонів гривень на оплату наших послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом. Звісно, для того, щоб виконати усі роботи, хочеться більше, але цього нам вистачить, — розповів Юрій Сметана.

Відповідний договір виконавчий комітет міської ради уклав з КП «Миколаївелектротранс» 20 січня 2025 року, свідчать дані системи публічних закупівель Рrozorro.

В обгрунтуванні зазначено, що підприємство — єдиний субʼєкт господарювання у Миколаєві, який надає послуги перевезення пасажирів електротранспортом. Йдеться про 8 тролейбусних маршрутів та 6 трамвайних маршрутів.

Нагадаємо, комунального підприємства «Миколаївелектротранс» планує відремонтувати переїзд біля зоопарку та на вулиці 1-а Військова біля парку Народний сад за понад 25 мільйонів гривень.