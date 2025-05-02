У лікарні Миколаєва вперше провели гібридну судинну операцію

У лікарні №3 Миколаєва впроваджують сучасні гібридні судинні оперативні втручання, фото Управління охорони здоров‘я

У міській лікарні №3 Миколаєва (Дубки) судинні хірурги вперше виконали гібридне оперативне втручання — поєднання стегново-підколінного шунтування з балонною ангіопластикою підколінної артерії. Операцію провели одноетапно, однією командою.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоров’я Миколаївської міської ради на сторінці у Facebook.

Як зазначив завідувач відділення судинної хірургії Валерій Герман, подібні втручання стали можливими завдяки сучасному ангіографу SYMBOL, закупленому у 2024 році за кошти міського бюджету.

— Якщо раніше при хронічних захворюваннях периферійних артерій ангіохірургічна допомога обмежувалася відкритими реконструктивними операціями, то зараз можливе проведення або малоінвазивних процедур (через прокол у стегнову артерію), або гібридних процедур, коли відкрита операція доповнюється ендоваскулярною (балонна ангіопластика чи стентування), – розказав Валерій Герман.

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Хірург також акцентує на важливості своєчасного втручання при критичній ішемії ніг, бо це важка форма порушення кровопостачання, яка може призвести до ампутації.

— Саме тому існує необхідність застосування всіх можливих способів хірургічного відновлення кровопостачання в кінцівки. Це відкриті судинні операції, ендоваскулярні методики, а також гібридні втручання, — сказав Валерій Герман.

Як повідомили в міськздоров‘я, це стало можливим після того, як за рахунок бюджету для лікарні минулого року придбали мобільний ангіограф.За словами Валерія Германа, нове обладнання може точно візуалізувати судини перед операцієб та детально контролювати якість проведеного втручання. Також — це можливість виконання малоінвазивних процедур, таких як балонна ангіопластика та стентування через прокол у стегновій артерії. Крім того, зазначає хірург, обладнання дозволяє проводити комбіновані втручання: відкрите відновлення судин із заміною уражених ділянок штучними протезами чи власними венами, у поєднанні з ендоваскулярним встановленням стентів.

У міськздоров‘я повідомляють, що відділення судинної хірургії забезпечує пацієнтам повний спектр сучасного лікування атеросклерозу судин ніг. Крім шунтування, застосовуються ендоваскулярні методики розширення артерії без розрізів – балонна ангіопластика та стентування, ефективні при коротких (до 15 см) ділянках закупорки. Новітня рентгенівська система також дозволяє ефективно лікувати інші складні судинні патології.

У Міській лікарні №3 судинні хірурги надають пацієнтам консультацію, проводять УЗ-діагностику, КТ-обстеження та, за показаннями, виконують оперативні втручання. Від діагностики до операцій — забезпечується безпосередньо в одному медичному закладі. Це дозволяє скоротити час на встановлення діагнозу та початок лікування.

Ендоваскулярні процедури виконуються за Програмою медичних гарантій 2025 року.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині вперше провели складну операцію 12-річній дитині, яка має назву модифіковане відеотороскопічне втручання Nuss із паралельною імплантацією двох титанових пластин. Зазначається, що у дитини вроджена лійкоподібна деформація грудної клітки.

Нагадаємо, що в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я провели першу в історії України повторну трансплантацію серця. Унікальну операцію виконали 30-річному пацієнту Петру, для якого це вже третє серце.