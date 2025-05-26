У Кремлі відреагували на заяву Трампа про «збожеволілого» Путіна

Дмитро Пєков, фото: censor.net

Речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна «абсолютно збожеволілим» через масовані повітряні атаки по Україні.

У коментарі російському агентству «РИА Новости» Пєсков заявив, що переговорний процес супроводжується «емоційним навантаженням» та «емоційними реакціями». За його словами, Путін нібито приймає рішення для «забезпечення безпеки» Росії.

Також Пєсков поскаржився, що буцімто Україна погрожувала іноземним гостям, які планували відвідати Москву на 9 травня, через що Росія, за його словами, була змушена вжити заходів.

Ця реакція Кремля прозвучала після того, як Дональд Трамп розкритикував дії Путіна, звинувативши його у безпідставному насильстві та бажанні повністю захопити Україну, що, на його думку, може призвести до краху самої Росії.

Раніше під час телефонної розмови з європейськими лідерами Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні, оскільки вважає, що Росія перемагає.

Також після масованих ракетних і дронових атак Росії на Україну цими вихідними, із різкою заявою виступив і американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон. Він відкинув можливість ефективних мирних переговорів із Кремлем. Та наголосив, що дипломатичні зусилля не мають жодного впливу на російського президента Володимира Путіна. На його думку, Москва продовжує війну з метою підкорення України і не припинить агресію, поки не зустріне реального опору.