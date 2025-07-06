Під час обстрілів миколаївці не можуть потрапити у відомчі укриття в неробочий час: у мерії визнають проблему

Укриття. Архівне фото «НикВести»

Миколаївці скаржаться на закриті відомчі укриття по місту, в які не можна потрапити у вихідні та неробочий час. У міськраді кажуть, що це дійсно серйозна проблема та обіцяють розглянути питання на найближчому виконкомі.

У неділю, 5 липня, коли Миколаїв атакували ворожі безпілотники, не всі бажаючі містяни змогли сховатися в укриття біля своїх будинків.

До редакцій «МикВісті» звернулись мешканці міста, які під час тривоги не змогли потрапити в укриття на проспекті Центральний, 173. В цьому будинку розташовується бібліотека. Двері підвального приміщення виявились зачиненими.

«Там зробили ремонт, зробили вентиляцію, щоб воно було зачинено?!», — скаржаться миколаївці.

Стан укриття на проспекті Центральний, 173. Фото з інтерактивної карти розташування бомбосховищ та укриттів у місті Миколаєві Стан укриття на проспекті Центральний, 173. Фото з інтерактивної карти розташування бомбосховищ та укриттів у місті Миколаєві Стан укриття на проспекті Центральний, 173. Фото з інтерактивної карти розташування бомбосховищ та укриттів у місті Миколаєві

На інтерактивній карті укриттів вказано, що воно розраховане на 100 людей і в ньому може переховуватись персонал підприємства. У неділю укриття було зачинене, адже його відчиняють лише у робочий час. Всі інші укриття поряд також належать установам чи підприємствам, які знаходяться на балансі комунальних або приватних закладів, і приймають людей лише в робочі години. Найближча адреса, куди люди могли б безперешкодно потрапити, була лише зупинка громадського транспорту, на якій є тимчасове укриття на 20 людей.

Тимчасове укриття на зупинці громадського транспорту. Фото з інтерактивної карти розташування бомбосховищ та укриттів у місті Миколаєві

Щоб зрозуміти, чому так відбувається, кореспондентка «МикВісті» звернулася за коментарем до начальника управління з надзвичайних ситуацій Миколаєва Романа Возняка.

Він погодився, що справді існує проблема закритих укриттій у вихідні та неробочі години підприємств та організацій, де вони розташовуються. Роман Возняк запевнив, що на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міськради це питання знову обговорюватимуть, щоб укриття стали доступними цілодобово.

«Це влучне питання (цілодобової роботи укриттів, — прим.) До цього треба прийти рано чи пізно. Але ми розуміємо, що є певні питання з працівниками, які працюють у нічний час і вони відсутні. Є питання, що відсутні охоронці, деякі підприємства працюють на охоронній сигналізації. Нажаль ця інформація є. Над цим питанням треба працювати і треба щось змінювати. Тому я думаю, що найближчим часом на виконкомі ми будемо ще раз піднімати це питання і будемо просити керівників підприємств віднаходити все-таки можливість роботи цілодобово. Бо ця проблема є, дійсно це правда. Ви абсолютно праві, що піднімаєте це питання», — прокоментував Роман Возняк.

Нагадаємо, що під час масованої атаки ракет та дронів у ніч на 29 червня мешканці Миколаєва не змогли потрапити в укриття, яке виявилось зачиненим. Укриття знаходиться в школі №30 на вулиці Квітневій, 50. Попри те, що воно офіційно визначене як доступне, потрапити до нього під час тривоги не вдалося.

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Атака по Миколаєву 6 липня:

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі шахеди. Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста.

Вже зранку у місті почули вибухи. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про пошкодження будівель.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.