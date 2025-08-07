Майже 70% українців підтримують завершення війни через переговори, — опитування Gallup

69% українців заявляють, що виступають за якомога швидше завершення війни шляхом переговорів.

Про це свідчать дані опитування Gallup, які проводили з 1 по 14 липня цього року.

Лише 24% респондентів вважають, що Україна має продовжувати боротьбу до повної перемоги.

Результати опитування, які проводились в липні 2025 року. Інфографіка: Gallup

У Gallup зазначають, що ці цифри демонструють радикальні зміни громадської думки, адже у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, ситуація була зворотною: тоді 73% підтримували ідею боротьби до перемоги, а переговори підтримували лише 22%.

Попри зростання кількості прихильників дипломатичного шляху, більшість українців не очікують швидкого припинення бойових дій. Лише кожен четвертий вважає, що активна фаза війни може завершитися протягом наступного року, і лише 5% вірять, що такий сценарій є дуже ймовірним. Водночас 68% респондентів вважають, що закінчення бойових дій у 2025 році малоймовірне.

Результати опитування, які проводились в липні 2025 року. Інфографіка: Gallup

Нагадаємо, що за даними останнього опитування КМІС, 76% українців відкидають «мирний план» на умовах Росії. І вважать найбільш прийнятним спільний мирний план Європи та України.