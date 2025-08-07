Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    7 серпня, 2025

  • 24.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 24.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Майже 70% українців підтримують завершення війни через переговори, — опитування Gallup

69% українців заявляють, що виступають за якомога швидше завершення війни шляхом переговорів.

Про це свідчать дані опитування Gallup, які проводили з 1 по 14 липня цього року.

Лише 24% респондентів вважають, що Україна має продовжувати боротьбу до повної перемоги.

Результати опитування, які проводились в липні 2025 року. Інфографіка: GallupРезультати опитування, які проводились в липні 2025 року. Інфографіка: Gallup

У Gallup зазначають, що ці цифри демонструють радикальні зміни громадської думки, адже у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, ситуація була зворотною: тоді 73% підтримували ідею боротьби до перемоги, а переговори підтримували лише 22%.

Попри зростання кількості прихильників дипломатичного шляху, більшість українців не очікують швидкого припинення бойових дій. Лише кожен четвертий вважає, що активна фаза війни може завершитися протягом наступного року, і лише 5% вірять, що такий сценарій є дуже ймовірним. Водночас 68% респондентів вважають, що закінчення бойових дій у 2025 році малоймовірне.

Результати опитування, які проводились в липні 2025 року. Інфографіка: GallupРезультати опитування, які проводились в липні 2025 року. Інфографіка: Gallup

Нагадаємо, що за даними останнього опитування КМІС, 76% українців відкидають «мирний план» на умовах Росії. І вважать найбільш прийнятним спільний мирний план Європи та України.

Останні новини про: Війна в Україні

Опитування: 76% українців категорично проти «мирного плану» Росії
Острівський міст у Херсоні пошкоджений, але залишається проїзним, — Прокудін
Трейдери скуповують активи, пов’язані з РФ та Україною на тлі новин про зустріч Путіна і Трампа
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

Ірина Олехнович
новини

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа
новини

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Трейдери скуповують активи, пов’язані з РФ та Україною на тлі новин про зустріч Путіна і Трампа
Острівський міст у Херсоні пошкоджений, але залишається проїзним, — Прокудін
Опитування: 76% українців категорично проти «мирного плану» Росії

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

5 годин тому

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay