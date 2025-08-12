Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Опитування КМІС: липневі заяви Трампа підвищили довіру українців до США

Соціологи зафіксували зростання довіри українців до США. Фото: ReutersСоціологи зафіксували зростання довіри українців до США. Фото: Reuters

Наприкінці липня та на початку серпня зросла кількість українців, які вважають, що США лишаються надійним союзником України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 23 липня по 4 серпня.

42% опитаних сказали, що сприймають США як союзника, а 38% — що Вашингтон тисне на Україну, вимагаючи неприйнятного миру.

У травні-червні лише 32% вважали США союзником, а 58% — ні. Соціологи припускають, що зміна настроїв пов’язана з більш справедливими заявами президента США Дональда Трампа у липні щодо війни та шляхів її завершення. Водночас вони зазначають, що події після 6 серпня, зокрема планування зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, ймовірно, уже зараз впливають на ставлення українців до США.

Ставлення до Європи не змінилося: 63% вважають її надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не погоджуються з цим — 27%.

У всіх регіонах більшість опитаних довіряють Європі, але впевненість поступово зменшується з Заходу на Схід — від 70% до 55%. Щодо США — думки більш розділені: є як ті, хто вважає їх союзником, так і ті, хто так не думає.

Інфографіка КМІСІнфографіка КМІС

Дослідження тривало з 23 липня по 4 серпня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1022 респондентів у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яку контролює урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролює влада України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для уникнення впливу ефекту відповідей половині респондентів ставили запитання про Європу, половині респондентів — про США. Таким чином, на запитання про політику Європи відповідали 494 респонденти, на запитання про політику США — 528 респондентів, що дає похибку не більше 5,8%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на його думку, реальним врегулювання конфлікту в Україні є досягнення миру на поточній лінії зіткнення між Росією та Україною. Водночас він розуміє, що така позиція не влаштує жодну зі сторін, однак вважає це цілком реальним рішенням конфлікту.

Тим часом NBC News із посиланням на джерела пише, що Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня має відбутися зустріч  Трампа та Путіна. Джерела телеканалу CNN також заявили, що Білий дім не відкидає можливості участі Зеленського в деяких зустрічах.

