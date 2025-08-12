Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Укрзалізниця» запускає додатковий потяг Київ — Одеса на серпень

«Укрзалізниця» запускає додатковий потяг Київ — Одеса на серпень. Архівне фото: «МикВісті»«Укрзалізниця» запускає додатковий потяг Київ — Одеса на серпень. Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №265/266 між Києвом та Одесою. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Поїзд відправлятиметься з Києва щодня 20–24 та 27–31 серпня о 8:40 і прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку він вирушатиме з Одеси в ті ж дати об 11:27, а до столиці прибуватиме о 20:20.

Зазначається, що у складі — комфортні купейні вагони з місцями для сидіння.

Квитки можна придбати у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті або у касах вокзалів.

Нагадаємо, між Києвом і Бухарестом у четвер, 7 серпня, у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.

