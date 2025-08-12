«Укрзалізниця» запускає додатковий потяг Київ — Одеса на серпень
19:02, 12 серпня, 2025
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №265/266 між Києвом та Одесою.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Поїзд відправлятиметься з Києва щодня 20–24 та 27–31 серпня о 8:40 і прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку він вирушатиме з Одеси в ті ж дати об 11:27, а до столиці прибуватиме о 20:20.
Зазначається, що у складі — комфортні купейні вагони з місцями для сидіння.
Квитки можна придбати у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті або у касах вокзалів.
Нагадаємо, між Києвом і Бухарестом у четвер, 7 серпня, у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.
