Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 14 серпня, у Миколаєві через технічне обслуговування деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. 1 Нагірний;
  • вул. О. Янати;
  • вул. Нагірна;
  • вул. Троїцька;
  • пров. 7 Нагірний;
  • вул. Волонтерська;
  • пров. 1 Легпромівський.
  • вул. Севастопольська;
  • вул. 8 Слобідська;
  • пров. Глухий.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
