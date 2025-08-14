Стихійні звалища в Миколаєві: у Корабельному районі вивезли близько 10 тисяч кубів сміття з початку року

У Корабельному районі вивезли близько 10 тисяч кубів сміття з початку року. Фото ілюстративне: МикВісті

У Корабельному районі Миколаєва за вісім місяців вивезли майже 10 тисяч кубів побутових та будівельних відходів.

Про це повідомив голова районної адміністрації Олександр Цуканов під час прямого ефіру в Facebook.

За словами посадовця, роботи охоплюють як прибудинкові території та контейнерні майданчики, так і відкриті ділянки. Від початку року адміністрація виконала вже 28 приписів обласної екологічної інспекції.

— Від початку цього року на міське звалище з території району вже вивезли близько 10 тисяч кубічних метрів побутового та будівельного сміття. Також адміністрація району виконує вивіз опалого листя, скошеної трави та зрізаних гілок, що накопичуються на територіях біля житлових будинків, — зазначив Олександр Цуканов.

Нагадаємо, у Миколаєві планують збудувати сучасну сортувальну лінію для обробки змішаних побутових відходів. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує проєкт сортування сміття у Миколаєві, але з цим «почалась незрозуміла історія».