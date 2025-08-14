У Снігурівці до кінця осені хочуть побудувати модульний «Хаб стійкості»: що там буде

Ескіз «Хабу стійкості», фото: благодійний фонд «Рокада»

У Снігурівці Миколаївської області планують побудувати модульну адміністративну будівлю «Хаб стійкості». Це коштуватие 1,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник має виконати роботи до 31 жовтня 2025 року: побудувати фундамент будівлі, виконати монтаж несучих конструкцій, провести електромонтажні роботи, прокласти мережі водопостачання та каналізації, облаштувати вентиляцію та опалення.

Загалом «Хаби стійкості» мають зʼявитись у трьох громадах Миколаївської області: Вознесенській, Снігурівській і Новобузькій за допомоги благодійного фонду «Рокада». Фінансують їх будівнцтво німецькі пртнери.

Це будуть простори, де люди зможуть навчитися писати грантові заявки, розвивати власний бізнес, здобути нову професію, а також соціальну, психологічну та правову допомогу, сказала регіональна координаторка Катерина Мацко.

«Ми вже розпочали роботу як над будівництвом хабу в Снігурівці, так і над облаштуванням таких просторів на базі комунальних установ у Вознесенську та Новому Бузі. Відкриття плануємо восени цього року», – додала Катерина Мацко.

В благодійному фонді зазначили, що проєкт реалізується та фінансується за підтримки німецьких партнерів: AWO International, German cooperation Deutshe Zusammenarbeit та Aktion Deutschland Hilft.

Нагадаємо, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту.