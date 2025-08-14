Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 27°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Снігурівці до кінця осені хочуть побудувати модульний «Хаб стійкості»: що там буде

Ескіз «Хабу стійкості», фото: благодійний фонд «Рокада»Ескіз «Хабу стійкості», фото: благодійний фонд «Рокада»

У Снігурівці Миколаївської області планують побудувати модульну адміністративну будівлю «Хаб стійкості». Це коштуватие 1,7 мільйона гривень. 

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник має виконати роботи до 31 жовтня 2025 року: побудувати фундамент будівлі, виконати монтаж несучих конструкцій, провести електромонтажні роботи, прокласти мережі водопостачання та каналізації, облаштувати вентиляцію та опалення.

Загалом «Хаби стійкості» мають зʼявитись у трьох громадах Миколаївської області: Вознесенській, Снігурівській і Новобузькій за допомоги благодійного фонду «Рокада». Фінансують їх будівнцтво німецькі пртнери. 

Це будуть простори, де люди зможуть навчитися писати грантові заявки, розвивати власний бізнес, здобути нову професію, а також соціальну, психологічну та правову допомогу, сказала регіональна координаторка Катерина Мацко.

«Ми вже розпочали роботу як над будівництвом хабу в Снігурівці, так і над облаштуванням таких просторів на базі комунальних установ у Вознесенську та Новому Бузі. Відкриття плануємо восени цього року», – додала Катерина Мацко.

В благодійному фонді зазначили,  що проєкт реалізується та фінансується за підтримки німецьких партнерів: AWO International, German cooperation Deutshe Zusammenarbeit та Aktion Deutschland Hilft.

Нагадаємо, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту.

Останні новини про: Снігурівка

Біля Снігурівки обмежать рух через знищення боєприпасів
На Миколаївщині судитимуть російського військового, якого підозрюють у катуванні жінки під час окупації
«Це була гра у російську рулетку. І я не знав, чи вийду живим». Історії жителів Снігурівки, які пережили катування в окупації
Реклама

Читайте також:

новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Снігурівка

«Це була гра у російську рулетку. І я не знав, чи вийду живим». Історії жителів Снігурівки, які пережили катування в окупації
На Миколаївщині судитимуть російського військового, якого підозрюють у катуванні жінки під час окупації
Біля Снігурівки обмежать рух через знищення боєприпасів

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано 7 будинків, ще 125 — пошкоджені

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay