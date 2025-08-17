Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Вознесенщині виростили сіянці для відновлення 40 гектарів знищених лісів

Ліс у Вознесенську. Фото: Ліс у Вознесенську. Фото: "Суспільне"

На Миколаївщині відновлюють ліси, знищені російськими обстрілами та пожежами. У Вознесенському надлісництві в спеціальних коробах вирощують сіянці, які восени висадять на згорілих і пошкоджених ділянках. Цієї партії вистачить, щоб засадити близько 40 гектарів.

Про це повідомляє «Суспільне»

Начальник надлісництва Олександр Чикачов розповів, що відновлювати знищені території почали ще у 2023 році. Наприклад, у Прибузькому лісництві, де в березні 2022 року авіабомби росіян зруйнували насадження, через рік висадили нові дерева.

«На 26 кварталі Прибузького лісництва тут, у 2022 році, коли другого березня був наступ на місто Вознесенськ, 3 березня сюди два літаки російських скинули авіабомбу, було пошкоджено насадження. Рівно через рік ми висадили тут саджанці», — розповів Олександр Чикачов.

За словами директора «Південного лісового офісу» Олександра Грицая, окрім обстрілів шкоду завдають і пожежі. Лише 8 серпня тут сталася велика лісова пожежа. Щоб вогонь не поширювався, рятувальники й лісівники створюють мінералізовані смуги та швидко реагують на займання.

Інженерка лісових культур Антоніна Чикачова пояснила, що сіянці вирощують у спеціальних коробах — це дозволяє на невеликій площі отримати багато якісного посадкового матеріалу. Насіння для цього збирають у місцевих лісах, обробляють і висівають.

Вирощування саджанців. Фото: Вирощування саджанців. Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, що 28 липня біля села Варюшине також сталась сильна пожежа. У ДСНС повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине». Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище. Тоді вигоріло близько 45 гектарів.

Згодом у Вознесенському районі знову горіло у Варюшинському лісі, але вже в іншому місці, ніж раніше. А 31 липня у Варюшинському лісі знову сталася пожежа — і це був вже третій випадок за тиждень. У ДСНС почали підозрювати підпал.

13 серпня, у Веселинівській громаді Миколаївщини знову загорівся Варюшинський ліс. Пожежу побачили рятувальники під час повітряного моніторингу.

