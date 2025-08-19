Миколаївський дитсадок із 2018 року ремонтує фірма-фігурант скандалів та корупційних справ

Реконструкція дитячого садка №87 «Вишенька». Фото: архів «МикВісті» 2020 рік

У Миколаєві визначили підрядника для продовження капітального ремонту дитсадка №87 із впровадженням енергоефективних рішень вартістю 15,7 мільйона гривень.

Як свідчать дані Prozorro, переможця обрали з другої спроби.

Першу закупівлю оголосили 25 червня на суму 15 мільйонів 754 тисяч 656 гривень. Аукціон відбувся за участі двох компаній — ТОВ «ІТЦ «Миколаївбуд»» та «Південьбуд Миколаїв ЛТД». Спершу переможцем визначили «Миколаївбуд», проте вже 25 липня замовник відхилив обидві пропозиції через невідповідність вимогам.

28 липня Департамент енергетики міськради оголосив повторний тендер. Цього разу переможцем стало ТОВ «Південьбуд Миколаїв ЛТД», з яким і підписали договір.

У межах проєкту планують виконати будівельні та електромонтажні роботи, встановити нове сантехнічне обладнання, систему вентиляції, пожежну сигналізацію й автоматичне пожежогасіння, відновити окремі конструкції, облаштувати теплопостачання, підйомники для маломобільних груп населення та систему автоматизації.

Як відомо, ремонтні роботи в садочку стартували ще у 2018 році, і за цей час, за даними Prozorro, на об’єкт уже спрямували 13,8 мільйона гривень, без урахування витрат на розробку та коригування проєктно-кошторисної документації. Виконує роботи підрядна компанія «Південьбуд Миколаїв ЛТД».

У 2020 році цей об’єкт увійшов до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», а фінансування здійснювалося з міського бюджету. У 2022 році неподалік навчального закладу був приліт, під час якого будівля була пошкоджена.

Як повідомляла директорка Департаменту енергетики Миколаївської міськради Алла Луцька, до початку повномасштабного вторгнення у закладі вже виконали частину ремонтних робіт, і ступінь готовності будівлі становила 85%. Щоб зберегти виконані роботи, було прийнято рішення скоригувати проєкт і виділити фінансування на завершення робіт.

Компанія, яка виконуватиме роботи — «Південьбуд Миколаїв ЛТД» вже відома у регіоні через кримінальні провадження, пов’язані з можливим розкраданням коштів та завищенням вартості будматеріалів.

За даними YouControl, компанія зареєстрована у 2006 році, його власницею є Ірина Горбуль. До 2012 року компанія належала Катерині Бердник, дружині колишнього депутата Миколаївської міської ради від БЮТ Андрія Бердника. Потім деякий час цю фірму було записано на Марину Прокоф’єву, яка раніше була партнеркою Андрія Бердника по фірмі «Спецбудінвест Лтд». Зрештою підрядника переоформили на Ірину Горбуль, яка до того була бухгалтеркою.

З 2010 по 2025 рік фірма отримала державних підрядів більш ніж на 1 мільярд гривень, з яких понад 300 мільйонів — лише у 2024 році. Водночас у 2022 році компанія взагалі не брала участі в держзакупівлях.

Серед іншого компанія отримала підряди на капітальний ремонт покриття будівлі Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв за 5,5 мільйона гривень, реконструкцію дитячого садочку «Сонечко» у Коблевому за 46,3 мільйона гривень, ремонт покриття будівлі Миколаївського базового медичного фахового коледжу за 12,7 мільйона гривень.

Компанія не раз опинялась у центрі корупційних скандалів. Гучною була справа навколо реконструкції Баштанської багатопрофільної лікарні. У січні 2025 року до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга від голови ГО «Платформа Громадський контроль». Ще у 2023 році Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводу проєктів розвитку Миколаївської ОДА оголосив два тендери на суму понад 190 мільйонів гривень. В обох випадках єдиним учасником і переможцем стало ТОВ «Південьбуд Миколаїв ЛТД». Однак журналісти з’ясували, що ціни будівельних матеріалів виявились вищими за ринкові, а Державна аудиторська служба України провела перевірку.

Крім того, Антимонопольний комітет почав розслідування проти двох будівельних компаній, які могли домовитися між собою під час участі в державних тендерах. Йдеться про ТОВ «Будівельна компанія Атлантбудінвест» та ТОВ «Південьбуд Миколаїв ЛТД». Зазначається, що компанії могли не конкурувати, як того вимагає закон, а діяти узгоджено — щоб виграти закупівлі на капітальний ремонт і реставрацію ремонт драмтеатру та школи в Миколаєві.

Також фірма-підрядник ТОВ «Південьбуд Миколаїв» потрапила у скандал у 2021 році під час ремонту Миколаївського обласного палацу культури. Там після ремонту почали випадати вікна. Тоді вказувалось, що фірма не виконана герметизація фундаменту та облаштування підмостки, внаслідок чого стічні води підмивають фундамент. Також підрядник не закріпив вікна-вітражі і навіть не розпочав роботи із південного боку будівлі.

Ремонт дитсадку в Ракетному Урочищі

Ще у червні 2020 року депутатка міської ради, голова фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова висловила своє невдоволення тим, як фінансується ремонт дитячого садка №87. На той час цей заклад потрапив у проєкт «Велике будівництво» президента Володимира Зеленського.

— Починали ми ще 2018 року. Це проєктні роботи, захід на будівельний майданчик. Дещо були проблеми з фінансуванням — то багато, то не дуже, трохи було буксирування підрядника, — розповіла раніше Олена Кісельова.

Тоді ж депутатка зазначила, що після включення дитсадка до президентського проєкту — облдержадміністрація почала вимагати звіту про процес його ремонту, але жодного державного фінансування на нього виділено не було. Ремонт проводиться лише за рахунок коштів бюджету Миколаєва.

Олена Кісельова вимагала розібратися з проблемою фінансування на завершення ремонту дитячого садка №87.

Перший етап реконструкції дитячого садка завершили у жовтні 2020 року: утеплили фасад та підлогу у чотирьох групах. Тоді перебіг реконструкції дитсадка оглянув мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.