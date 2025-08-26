Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    26 серпня, 2025

  • 19.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 19.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З 27 серпня у Миколаєві змінюється графік тролейбуса №11

У Миколаєві з 27 серпня тролейбус №11 працюватиме за новим графіком. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві з 27 серпня тролейбус №11 працюватиме за новим графіком. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві з середи, 27 серпня, тролейбус за маршрутом №11 (вул. Айвазовського — кільцевий по об'їзній дорозі) працюватиме за новим графіком.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради. 

Розклад тролейбусу №11. КП «Миколаївелектротранс»Розклад тролейбусу №11. КП «Миколаївелектротранс»

Як зазначається, маршрути №11 та №12, які розпочали роботу 18 серпня, наразі функціонують у тестовому режимі. За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, лише за перший тиждень їх використали понад 6,5 тисячі пасажирів.

— Також перший тиждень роботи за маршрутом №11 показав необхідність змін графіків — відповідні корективи ми вже зробили, тому з 27 серпня тролейбуси працюватимуть за новими графіками. Разом з цим наші працівники спілкуються з пасажирами, тому всі раціональні пропозиції щодо покращення нашої роботи також враховуються, — підкреслив Юрій Сметана.

Пасажирам також нагадали про можливість безкоштовних пересадок між тролейбусами та трамваями впродовж 90 хвилин. Також, проїзд можна оплачувати через QR-код. Такий спосіб дешевший: 8 гривень замість 10, якщо купувати паперовий квиток у водія.

Нагадаємо, що раніше у Корабельному районі презентували нову кінцеву зупинку та зарядну станцію для цих тролейбусів. На території додатково облаштували диспетчерський пункт і простір для відпочинку водіїв. Наразі зарядна станція здатна обслуговувати шість тролейбусів одночасно завдяки колонкам потужністю 30 кВт. Також на випадок відключень електроенергії тут передбачено резервне живлення — два генератори.

Останні новини про: Миколаїв

Миколаїв відзначив День Незалежності Маршем вишиванок
Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва
Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу
Реклама

Читайте також:

новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Катерина Середа
новини

Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу
Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва
Миколаїв відзначив День Незалежності Маршем вишиванок

Прокуратура жорстко відповіла меру Миколаєва на заяву, що обшуки — це піар-акція

На Миколаївщині через падіння горілих дерев у Андріївському лісі люди сидять без світла

6 годин тому

Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay