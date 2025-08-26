З 27 серпня у Миколаєві змінюється графік тролейбуса №11

У Миколаєві з 27 серпня тролейбус №11 працюватиме за новим графіком. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві з середи, 27 серпня, тролейбус за маршрутом №11 (вул. Айвазовського — кільцевий по об'їзній дорозі) працюватиме за новим графіком.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Розклад тролейбусу №11. КП «Миколаївелектротранс»

Як зазначається, маршрути №11 та №12, які розпочали роботу 18 серпня, наразі функціонують у тестовому режимі. За словами директора КП «Миколаївелектротранс» Юрія Сметани, лише за перший тиждень їх використали понад 6,5 тисячі пасажирів.

— Також перший тиждень роботи за маршрутом №11 показав необхідність змін графіків — відповідні корективи ми вже зробили, тому з 27 серпня тролейбуси працюватимуть за новими графіками. Разом з цим наші працівники спілкуються з пасажирами, тому всі раціональні пропозиції щодо покращення нашої роботи також враховуються, — підкреслив Юрій Сметана.

Пасажирам також нагадали про можливість безкоштовних пересадок між тролейбусами та трамваями впродовж 90 хвилин. Також, проїзд можна оплачувати через QR-код. Такий спосіб дешевший: 8 гривень замість 10, якщо купувати паперовий квиток у водія.

Нагадаємо, що раніше у Корабельному районі презентували нову кінцеву зупинку та зарядну станцію для цих тролейбусів. На території додатково облаштували диспетчерський пункт і простір для відпочинку водіїв. Наразі зарядна станція здатна обслуговувати шість тролейбусів одночасно завдяки колонкам потужністю 30 кВт. Також на випадок відключень електроенергії тут передбачено резервне живлення — два генератори.