«Наші діти — це не такі самі діти?!»: у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік

Садочок у Баловному, які вже кілька років не працює. Фото: Роман Волинський

У Баловному на Миколаївщині вже четвертий рік поспіль не працює дитячий садок. Навіть після встановлення у 2023 році модульного укриття заклад так і не відкрили. Нині дошкільнята навчаються онлайн.

Про це розповіли батьки та місцева влада, повідомляє Суспільне.

До початку повномасштабного вторгнення садок відвідували близько 70 дітей. Нині ж 34 дитини навчаються дистанційно, розповіла директорка закладу Світлана Гаркуша.

У Костянтинівській громаді вісім закладів дошкільної освіти, втім дистанційно працює лише дитсадок у Баловному. У ньому немає підвального приміщення, в якому можна було б облаштувати найпростіше укриття.

За словами селищного голови Антона Паєнтка, модульне бетоне укриття, яке встановили у 2023 році, відповідало всім нормам та відповідні погодження від відомств. Втім у 2024 році вимоги змінилися, і тепер споруда не підходить для використання.

— На той час ці споруди повністю підпадали під всі вимоги ДСТУ, ДБН. Вони пройшли випробування: є висновок, що ця споруда може використовуватися, як найпростіше укриття. Мало того, це було погоджено з міністерством освіти й службою ДСНС. Але чомусь у 2024 році ці споруди вже не підлягають до тих вимог по ДСНС, — нарікає Антон Паєнтко.

Як альтернативу батькам запропонували возити дітей до садочка у Костянтинівку шкільним автобусом.

— Тут є всі умови, є дві групи, в одній з груп могли б ці діти навчатися. Але батьки чомусь відмовились. Я думаю, можливо, потребує ще якогось часу і дійдемо до того, що будемо возити діток сюди до нас, — переконаний селищний голова.

Родини відмовились, бо хотіли б возити дітей до Миколаєва чи Матвіївки, але громада не надає транспорт.

— Наші батьки намагалися попросити у голови повернути нам наш баловненський шкільний автобус. Ми б його заправляли, ми возили б. На що нам відповіли: «Ні, цей автобус возить дітей до Нової Одеси». Тобто наші діти це не такі самі діти?! — розповіла Ірина.

Батьки наголошують, що садок необхідний не лише для навчання, а й для соціалізації дітей.

— Зараз садок дуже потрібен для нас, тому що діти хочуть спілкуватися. Я думаю, за ці навіть 4 години діти отримували якісь знання. Тобто вихователі чогось їх навчали, розповідали, можливо, якісь логопедичні заняття були б. Це дуже цікаво для них, — зазначила Ірина.

Катерина приводить на дитячий майданчик дворічного сина, проте гратися хлопчику майже ні з ким.

— Приходимо на дитячий майданчик, дітей немає, немає такого спілкування з маленькими дітьми. У селі немає доступу до дитячого садочка, хоча він просторий, великий, є вихователі. Все для цього є, але укриття невідповідне до норм безпеки, — розповіла Катерина.

Інша жителька, Оксана, вважає, що на модульне укриття витратили гроші дарма.

— Я дуже зла, тому що кошти були витрачені. Діти сидять дома вже другий рік, питання не вирішуються. Таке враження, що ми б'ємося головою об стіну. От укриття є, але садочок не працює. Ну, це ж неправильно. Куди поділися кошти? Хто понесе відповідальність, що воно не придатне тепер, — зазначила Оксана.

Наразі сільська рада готує нову проєктно-кошторисну документацію й шукає донорів для будівництва повноцінного укриття.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві поліцейські почали розслідування через закрите укриття, до якого не змогли потрапити підлітки під час повітряної тривоги.