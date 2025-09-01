Понад 2 тисячі шкіл України підключилися до цифрової екосистеми «Мрія»

Освітня екосистема «Мрія» охопила всі області України. Фото: МОН

Понад 2 000 шкіл із усіх 24 областей України вже підключилися до цифрової освітньої екосистеми «Мрія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації та перший віцепрем’єр Михайло Федоров.

За його словами, це кожна шоста українська школа, яка розпочала новий навчальний рік із використанням «Мрії». Екосистема покликана зменшити паперову рутину для вчителів, замінити журнали та зробити навчальний процес зручнішим і зрозумілішим для учнів, педагогів і батьків.

— Ми вже інтегрували перший функціонал на базі штучного інтелекту та плануємо запустити гейміфікацію освіти. Незабаром ШІ формуватиме індивідуальні освітні траєкторії для дітей, щоб кожен міг розкрити свій потенціал, — написав Михайло Федоров.

У новому навчальному році «Мрія» також запускає каталог позашкільної освіти, а з 2026 року планує старт пілотного проєкту для дошкілля та окремої концепції для університетів. Уперше єдина цифрова екосистема має об’єднати кілька освітніх рівнів.

Ініціатива «Мрія» була започаткована Президентом України Володимиром Зеленським і реалізується Мінцифрою та МОН спільно з програмою EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії. Бета-тест системи розпочався влітку 2023 року.

Доєднати школу до «Мрії» можна за посиланням.