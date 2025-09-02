Землю лісового господарства на Одещині використали під посіви
- Марія Хаміцевич
3:26, 02 вересня, 2025
У Роздільнянському районі на Одещині виявили, що землю, яка мала бути під лісом, використали для вирощування сільськогосподарських культур.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
На ділянці площею 4,3 гектара, яка належить Великомихайлівському лісництву, замість дерев вирощували зернові. Через це держава зазнала збитків на 583 тисячі гривень. В інспекції зазначили, що матеріали передали до поліції.
Нагадаємо, раніше Одеській області до державної власності повернули дві земельні ділянки загальною площею понад 3 гектари, які фактично є дном Аджалицького лиману. Остаточне рішення у справі ухвалив Верховний Суд України.
