Землю лісового господарства на Одещині використали під посіви

На Одещині землю лісгоспу засіяли зерном. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині землю лісгоспу засіяли зерном. Фото: Держекоінспекція

У Роздільнянському районі на Одещині виявили, що землю, яка мала бути під лісом, використали для вирощування сільськогосподарських культур.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

На ділянці площею 4,3 гектара, яка належить Великомихайлівському лісництву, замість дерев вирощували зернові. Через це держава зазнала збитків на 583 тисячі гривень. В інспекції зазначили, що матеріали передали до поліції.

На Одещині землю лісгоспу засіяли зерном. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині землю лісгоспу засіяли зерном. Фото: Держекоінспекція
На Одещині землю лісгоспу засіяли зерном. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині землю лісгоспу засіяли зерном. Фото: Держекоінспекція
На Одещині землю лісгоспу засіяли зерном. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині землю лісгоспу засіяли зерном. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, раніше Одеській області до державної власності повернули дві земельні ділянки загальною площею понад 3 гектари, які фактично є дном Аджалицького лиману. Остаточне рішення у справі ухвалив Верховний Суд України.

