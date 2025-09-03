OpenAI вводить батьківський контроль у ChatGPT після трагедії з підлітком
-
Аліна Квітко
-
•
-
5:43, 03 вересня, 2025
-
OpenAI оголосила, що наступного місяця у ChatGPT з’явиться батьківський контроль. Це рішення компанія пояснює необхідністю підвищити безпеку підлітків після судового позову, пов’язаного з самогубством 16-річного користувача.
Про це йдеться в заяві OpenAI.
Батьки зможуть:
-
пов’язувати свій акаунт із акаунтом дитини через email-запрошення;
-
вимикати окремі функції для підлітка, зокрема пам’ять та історію чату;
-
отримувати сповіщення, якщо система визначить, що дитина перебуває в стані гострого стресу.
Зміни торкнуться не лише дітей. OpenAI планує перенаправляти певні чутливі розмови (наприклад, у разі виявлення ознак гострого стресу) до моделей GPT-5, незалежно від обраної користувачем моделі. Моделі GPT‑5-thinking та o3 призначені для більш обдуманих відповідей, що допомагає надавати корисніші поради.
Раніше цього року компанія створила раду експертів з розвитку молоді, ментального здоров’я та взаємодії людини з комп’ютером, яка консультуватиме OpenAI щодо заходів безпеки для підлітків.
Запровадження батьківського контролю пов’язане із судовим позовом проти OpenAI через смерть 16-річного підлітка. Його батьки звинувачують ChatGPT у сприянні психологічній залежності та обході протоколів безпеки під час розробки версії 4.0.
У OpenAI зазначили, що трагедії з користувачами у кризовому стані «тяжко впливають» на компанію та підтвердили намір посилити безпеку свого чат-бота.
Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення першої державної інфраструктури для запуску та масштабування продуктів на основі штучного інтелекту.
Як відомо, щодня користувачі ChatGPT у світі надсилають понад 2,5 мільярда запитів. Більше ніж 330 мільйонів із них — зі Сполучених Штатів.
