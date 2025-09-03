OpenAI вводить батьківський контроль у ChatGPT після трагедії з підлітком

ChatGPT отримає батьківський контроль після судового позову через смерть підлітка. Ілюстраційне фото: Hatice Baran

OpenAI оголосила, що наступного місяця у ChatGPT з’явиться батьківський контроль. Це рішення компанія пояснює необхідністю підвищити безпеку підлітків після судового позову, пов’язаного з самогубством 16-річного користувача.

Про це йдеться в заяві OpenAI.

Батьки зможуть:

пов’язувати свій акаунт із акаунтом дитини через email-запрошення;

вимикати окремі функції для підлітка, зокрема пам’ять та історію чату;

отримувати сповіщення, якщо система визначить, що дитина перебуває в стані гострого стресу.

Зміни торкнуться не лише дітей. OpenAI планує перенаправляти певні чутливі розмови (наприклад, у разі виявлення ознак гострого стресу) до моделей GPT-5, незалежно від обраної користувачем моделі. Моделі GPT‑5-thinking та o3 призначені для більш обдуманих відповідей, що допомагає надавати корисніші поради.

Раніше цього року компанія створила раду експертів з розвитку молоді, ментального здоров’я та взаємодії людини з комп’ютером, яка консультуватиме OpenAI щодо заходів безпеки для підлітків.

Запровадження батьківського контролю пов’язане із судовим позовом проти OpenAI через смерть 16-річного підлітка. Його батьки звинувачують ChatGPT у сприянні психологічній залежності та обході протоколів безпеки під час розробки версії 4.0.

У OpenAI зазначили, що трагедії з користувачами у кризовому стані «тяжко впливають» на компанію та підтвердили намір посилити безпеку свого чат-бота.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення першої державної інфраструктури для запуску та масштабування продуктів на основі штучного інтелекту.

Як відомо, щодня користувачі ChatGPT у світі надсилають понад 2,5 мільярда запитів. Більше ніж 330 мільйонів із них — зі Сполучених Штатів.