У Миколаєві тролейбуси обладнають тривожними кнопками: їх охорона коштуватиме майже ₴100 тис. до кінця року

У Миколаєві тролейбуси будуть обладнані тривожними кнопками, щоб підвищити безпеку пасажирів.

Як повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час онлайн-брифінгу 3 вересня, роботи з встановлення системи завершать уже цього тижня.

— У кожному тролейбусі біля водія буде тривожна кнопка. Якщо в транспорті виникне конфліктна ситуація, водій зможе її натиснути, і на виклик одразу приїде група реагування Державної служби охорони, — пояснив він.

Для реалізації проєкту підприємство уклало договір з управлінням поліції охорони в Миколаївській області на надання послуг зі спостереження за станом сигналізації тролейбусів. Договір передбачає встановлення трекерів із автоматичною системою централізованого спостереження (АСЦС) на всі транспортні засоби підприємства.

Ціна послуг охорони становить 320 гривень за один трекер на місяць, загальна вартість договору — 99,8 тисячі гривень за 78 трекерів.

Окрім того, на електромонтажні роботи та встановлення обладнання для моніторингу руху транспорту витратили 33,6 тисячі гривень.

Договір діє з 1 вересня до 31 грудня 2025 року і включає правила взаємодії сторін у випадках форс-мажору, порушень умов угоди та антикорупційні положення.

За словами Юрія Сметани, основна мета нововведення — забезпечити безпеку пасажирів і персоналу під час поїздок та оперативне реагування на будь-які надзвичайні чи конфліктні ситуації.

