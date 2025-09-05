Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адрес

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

У п’ятницю, 5 вересня, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 08:00 до 12:00 без електропостачання будуть:

  • пров. Чорноморського козацтва
  • вул. Верхня
  • вул. Отрадна
  • вул. Силікатна
  • вул. Чорноморського козацтва
  • пров. Перспективний
  • пров. Переможців
  • пров. Сніжний
  • вул. М. Скорика
  • вул. Матвіївська

З 08:00 до 18:00 триватиме модернізація, через що електропостачання припинять:

  • вул. Верхня
  • вул. Плевневська
  • вул. Романа Шухевича
  • вул. Силікатна

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

