«Поговори зі мною»: у Миколаєві відбудеться фотовиставка про дітей, які зростали без родини

З 6 до 19 вересня у ТРЦ City Center триватиме фотовиставка «Поговори зі мною». Це фотопроєкт про дітей і молодь, які провели частину свого життя в інституційних закладах без батьківського піклування.

Організатори наголошують, що цей захід створений, щоб нагадати: діти, які зростають в таких закладах, мріють не про іграшки. Вони мріють про дім, де їх люблять.

«Поговори зі мною»: у Миколаєві триватиме фотовиставка про дітей, які зростали без родини. Фото надали організатори

Тому кожен експонат — це сильний фотопортрет і відверте відеоінтерв’ю, у яких герої та героїні розповідають, як перебування в інституційних закладах вплинули на їхнє дитинство, і як життя змінилося, коли поруч з’явилися турботливі дорослі.

— Цей проєкт — не просто про фото на стінах. Це можливість подивитися в очі та почути голоси тих, хто частину свого дитинства провів без родинного тепла. Кожна з представлених історій – нагадування про цінність сім'ї для дитини. І хоч зараз в країні війна, і хочеться відкласти важливі рішення на потім, але ж дитинство не чекає. Кожен день без родини – це день без обіймів, без "на добраніч" перед сном, без підтримки у важку хвилину. Це день без можливості сказати комусь "мамо" чи "тату". Саме зараз, коли нам всім так потрібна підтримка, ми можемо стати опорою для тих, хто чекає на родину, — зазначила Ірина Тулякова, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей.

Вхід вільний, попередня реєстрація не потрібна. Експозиція триватиме до 19 вересня у ТРЦ City Center, за адресою проспект Центральний, 98.

«Поговори зі мною»: у Миколаєві триватиме фотовиставка про дітей, які зростали без родини. Фото надали організатори

Фотопроєкт «Поговори зі мною» реалізується за ідеєю Фундації Катерини Осадчої спільно з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Фундацією Олени Зеленської та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у Дитячому містечку «Казка» в Миколаєві з’явилися інтерактивні таблички від ЮНІСЕФ. На них — прості завдання, які допомагають дітям розвивати мовлення, саморегуляцію, моторику та соціальні навички під час прогулянки з батьками.