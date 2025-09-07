ГУР: Росія з початку року набрала майже 280 тисяч контрактників

Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна, Віталій Носач

Росія від початку 2025 року підписала контракти з приблизно 280 тисячами військовослужбовців і планує подальше нарощування виробництва озброєнь.

Про це, як повідомляє «МикВісті», в інтерв’ю «Укрінформу» розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він уточнив, що щомісяця російська армія залучає щонайменше 35 тисяч нових військових, пропонуючи їм значні фінансові бонуси. Зокрема, за підписання першого контракту виплачують до 2 мільйонів рублів.

За прогнозами ГУР, до кінця року Кремль може повністю виконати план із набору особового складу.

Крім того, Москва запланувала у 2025 році виробити близько 2,5 тисячі високоточних ракет різних типів, а також суттєво нарощує випуск ударних безпілотників — «Герань», «Гарпія» та FPV.

— Росіяни чітко там прописали основні вимоги, які вони ставлять перед оборонно-промисловим комплексом стосовно важкого озброєння, бойових кораблів, авіації, ракетних систем. Ми знаємо, що вони будуть розвивати стратегічну й дальню авіацію завдяки модернізації та створенню нових літаків, — зауважив він.

Раніше ГУР повідомляли, що Росія виконує план рекрутингу на 105–110% щомісяця.