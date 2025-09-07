Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    8 вересня, 2025

  • 19.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 19.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ГУР: Росія з початку року набрала майже 280 тисяч контрактників

Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна, Віталій НосачВадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна, Віталій Носач

Росія від початку 2025 року підписала контракти з приблизно 280 тисячами військовослужбовців і планує подальше нарощування виробництва озброєнь.

Про це, як повідомляє «МикВісті», в інтерв’ю «Укрінформу» розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він уточнив, що щомісяця російська армія залучає щонайменше 35 тисяч нових військових, пропонуючи їм значні фінансові бонуси. Зокрема, за підписання першого контракту виплачують до 2 мільйонів рублів.

За прогнозами ГУР, до кінця року Кремль може повністю виконати план із набору особового складу.

Крім того, Москва запланувала у 2025 році виробити близько 2,5 тисячі високоточних ракет різних типів, а також суттєво нарощує випуск ударних безпілотників — «Герань», «Гарпія» та FPV.

— Росіяни чітко там прописали основні вимоги, які вони ставлять перед оборонно-промисловим комплексом стосовно важкого озброєння, бойових кораблів, авіації, ракетних систем. Ми знаємо, що вони будуть розвивати стратегічну й дальню авіацію завдяки модернізації та створенню нових літаків, — зауважив він.

Раніше ГУР повідомляли, що Росія виконує план рекрутингу на 105–110% щомісяця.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: унаслідок нічного обстрілу загинули четверо людей, ще 44 — поранені
Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну
У Києві під час обстрілу постраждала вагітна жінка: лікарі провели екстрені пологи
Реклама

Читайте також:

новини

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень

Аліна Квітко
новини

«Родина для кожної дитини»: у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів

Даріна Мельничук
новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Києві під час обстрілу постраждала вагітна жінка: лікарі провели екстрені пологи
Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну
Зеленський: унаслідок нічного обстрілу загинули четверо людей, ще 44 — поранені

Рейтинг прозорості бюджетів: Миколаїв відкритий лише на 34%

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень

14 годин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay