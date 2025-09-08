Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Україні скорочується ринок нових вантажівок, — Укравтопром

Вантажівки. Фото: iStockВантажівки. Фото: iStock

Ринок нових вантажних та спеціальних автомобілів в Україні продовжує зменшуватися.

За даними асоціації «Укравтопром», у серпні 2025 року в Україні реалізували 937 нових комерційних авто. Це на 4% менше, ніж у липні, та майже на 14% нижче, ніж у серпні минулого року.

До п’ятірки найпопулярніших марок місяця увійшли:

  • Renault — 117 авто;
  • Citroën — 108 авто;
  • Peugeot — 81 авто;
  • Toyota — 77 авто;
  • Hyundai — 75 авто.

З початку року український автопарк поповнився більш ніж 7,5 тисяч нових вантажних і спеціальних машин, що на 9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що січня по червень 2025 року в Україну було ввезено 624 автобуси (разом із мікроавтобусами) на загальну суму $31,3 мільйона.

