В Україні скорочується ринок нових вантажівок, — Укравтопром
- Ірина Олехнович
21:34, 08 вересня, 2025
Ринок нових вантажних та спеціальних автомобілів в Україні продовжує зменшуватися.
За даними асоціації «Укравтопром», у серпні 2025 року в Україні реалізували 937 нових комерційних авто. Це на 4% менше, ніж у липні, та майже на 14% нижче, ніж у серпні минулого року.
До п’ятірки найпопулярніших марок місяця увійшли:
- Renault — 117 авто;
- Citroën — 108 авто;
- Peugeot — 81 авто;
- Toyota — 77 авто;
- Hyundai — 75 авто.
З початку року український автопарк поповнився більш ніж 7,5 тисяч нових вантажних і спеціальних машин, що на 9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що січня по червень 2025 року в Україну було ввезено 624 автобуси (разом із мікроавтобусами) на загальну суму $31,3 мільйона.
