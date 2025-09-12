Енергосектор України підготує 17,6 ГВт до опалювального сезону, — Міненерго. Фото: Міненерго

Україна завершує підготовку енергетичної системи до опалювального сезону та робить це відповідно до графіка. Для цього енергосектор підготує близько 17,6 ГВт.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час засідання Антикризового енергетичного штабу в Запоріжжі за участі Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, повідомляє Міненерго.

За словами Гринчук, ремонтні та відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають, а до навантаження в опалювальний сезон буде підготовлено 17,6 ГВт потужності.

— Накопичуються запаси ресурсів, формуються резерви обладнання, проводяться протиаварійні навчання. Посилюється захист критичної інфраструктури, розвивається розподілена генерація: цього року вже введено 194 МВт, а до кінця року планується ще понад 380 МВт. Прораховуються всі можливі сценарії, щоб максимально підготувати енергосистему до наступної зими, — зазначила Світлана Гринчук.

Міністр підкреслила, що до підготовки енергосектору активно залучається міжнародна підтримка, зокрема від Фонду підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA та Світового банку.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві та інших містах України опалювальний сезон цього року може опинитися під ризиком зриву через наслідки ракетних атак.