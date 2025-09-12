Зеленський пожартував, що візити Келлога до Києва діють як Patriot
18:09, 12 вересня, 2025
Президент України Володимир Зеленський порівняв спецпредставника президента США щодо України Кіта Келлога із системою протиповітряної оборони Patriot.
Про це він сказав під час виступу на Ялтинській європейській стратегії.
— Про це, пане генерале, дійсно кажуть: щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося, щоб ви їздили по всіх містах України, — сказав Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що це «не зовсім жарт», адже під час перебування Кіта Келлога у столиці Росія утримується від масованих атак.
Володимир Зеленський також припустив, що подібний ефект міг би бути й від візиту китайського представника, але «Китай, схоже, не зацікавлений у зупиненні ударів».
Він додав, що готовий надати Кіту Келлогу українське громадянство та навіть квартиру, якщо це допоможе зупинити вогонь з боку Росії.
Нагадаємо, що востаннє Кіт Келлог приїздив до України 14 липня, тоді він зустрічався з українським керівництвом для обговорення оборони, безпеки та підтримки у війні.
