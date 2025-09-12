Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський пожартував, що візити Келлога до Києва діють як Patriot

Зеленський пожартував, що візити Келлога до Києва діють як Patriot. Фото: radiosvoboda.orgЗеленський пожартував, що візити Келлога до Києва діють як Patriot. Фото: radiosvoboda.org

Президент України Володимир Зеленський порівняв спецпредставника президента США щодо України Кіта Келлога із системою протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час виступу на Ялтинській європейській стратегії.

Про це, пане генерале, дійсно кажуть: щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося, щоб ви їздили по всіх містах України, — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що це «не зовсім жарт», адже під час перебування Кіта Келлога у столиці Росія утримується від масованих атак.

Володимир Зеленський також припустив, що подібний ефект міг би бути й від візиту китайського представника, але «Китай, схоже, не зацікавлений у зупиненні ударів».

Він додав, що готовий надати Кіту Келлогу українське громадянство та навіть квартиру, якщо це допоможе зупинити вогонь з боку Росії.

Нагадаємо, що востаннє Кіт Келлог приїздив до України 14 липня, тоді він зустрічався з українським керівництвом для обговорення оборони, безпеки та підтримки у війні.

