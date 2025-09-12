Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    12 вересня, 2025

    Миколаїв

  12 вересня , 2025 пʼятниця

  Миколаїв

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Військовим та волонтерам вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста

Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві з нагоди Дня міста військовослужбовцям, комунальникам, працівникам міських підприємств та волонтерам вручили відзнаки «За оборону Миколаєва».

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Цього дня вручили 37 нагород, дев’ять із них отримали родини загиблих військовослужбовців. Нагороди вручав міський голова Олександр Сєнкевич.

Мер нагадав, що у 2022 році Миколаїв став одним із ключових пунктів оборони півдня України. Тоді місто вдалося утримати завдяки зусиллям багатьох людей.

«Миколаївці, незалежно від того, чи були вони у військовій формі зі зброєю в руках, чи цивільними — волонтерами, працівниками підприємств — усі разом допомогли зберегти південь і відкинути ворога», — наголосив Олександр Сєнкевич.

Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївцям вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, напередодні Дня міста в Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!».

Раніше керівник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров запросив містян долучитися до відзначення Дня міста, яке цього року проходитиме у форматі невеликих локальних заходів у різних районах. Він наголосив, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть, тому порадив дізнаватися про заходи через інші джерела.

