Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

У Миколаєві стартував новий сезон освітньої програми «UActive», яка допомагає підліткам із прифронтових громад навчатися створювати соціально корисні ініціативи.

Цьогоріч у Миколаївській області до програми долучилися 10 команд, які працюватимуть із наставниками та менторами протягом 10 місяців, пишуть «МикВісті».

Учасники вчаться проєктному менеджменту, лідерству, креативності та фандрейзингу. Після зимових презентацій журі визначить 5 команд, які отримають стартове фінансування 5 тисяч доларів для реалізації своїх проєктів. Загалом на Миколаївщині передбачено 25 тисяч доларів підтримки для ініціатив молоді.

До спільноти UActive входять десятки підлітків, які вже мають досвід створення власних проєктів. Один із них — Дмитро з Явкинської школи Баштанської громади. Його команда минулого сезону презентувала ідею створення «Медіацентру Паляниця».

Реклама

— Ми планували обладнати шкільні коридори телевізорами, а окремий клас перетворити на простір із ноутбуком, камерою та всією необхідною технікою. Це мав бути центр, де учні могли б створювати власний контент і розвивати медіаграмотність. Хоча грант ми не отримали, участь у програмі дала нам перший досвід роботи над власною ідеєю і розуміння, як залучати команду та громаду, — каже Дмитро.

Менеджерка програми Ірина Яворська розповіла, що мета програми — навчити учасників працювати з проєктами: від планування бюджету до презентацій перед журі. Після завершення навчання п’ять команд отримають грант, але навіть ті, хто не отримає прямої фінансової підтримки, матимуть знання та інструменти для залучення ресурсів із громади чи бізнесу.

За її словами, програма дає підліткам практичні навички та мережу контактів, що дозволяє продовжувати роботу над проєктами після завершення курсу.

— Ми навчаємо, як залучати додаткові ресурси — від громади та бізнесу до зовнішніх грантів. Це важливий досвід, адже підлітки вчаться реалізовувати ідеї навіть із обмеженим фінансуванням. Найголовніше — вони отримують практичні навички, контакти та мережу однодумців, що дозволяє продовжувати роботу над проєктами та після завершення програми, — розповіла Ірина Яворська.

Підлітки Миколаївщини навчатимуться створювати проєкти для своїх громад. Фото: «МикВісті»

Підлітки Миколаївщини навчатимуться створювати проєкти для своїх громад. Фото: «МикВісті»

Підлітки Миколаївщини навчатимуться створювати проєкти для своїх громад. Фото: «МикВісті»

Підлітки Миколаївщини навчатимуться створювати проєкти для своїх громад. Фото: «МикВісті»

Підлітки Миколаївщини навчатимуться створювати проєкти для своїх громад. Фото: «МикВісті»

Підлітки Миколаївщини навчатимуться створювати проєкти для своїх громад. Фото: «МикВісті»

Освітню програму UActive для підлітків з прифронтових регіонів, які прагнуть відновлювати Україну, фонд savED втілює з 2023 року, за цей час понад 700 школярів створили 35 проєктів для громад: від кіноклубів і STEM-гуртків до спортивних майданчиків та молодіжних просторів.