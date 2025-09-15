Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївські парки оголосили вакансії: шукають плиточників, малярів та озеленювачів

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» розширює команду та шукає нових працівників.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що наразі потребують наступних фахівців:

  • Озеленювач — 9157 гривень;
  • Електромеханік — 16957 гривень;
  • Машиніст дорожньо транспортних машин 5 розряду — 13057 гривень;
  • Провідний економіст — 20518 гривень;
  • Водій автотранспортного засобу — 12475 гривень;
  • Інспектор з кадрів — 18652 гривні;
  • Маляр-штукатур 5 розряду — 15761 гривня;
  • Лицювальник-плиточник 5 розряду — 15761 гривня;
  • Монтажник будівельник 5 розряду — 15761 гривня;
  • Слюсар із складання металевих конструкцій 5 розряду — 15761 гривня.

У підприємстві зазначили, що проводиться бронювання співробітників. Крім того, передбачено навчання та підвищення розряду для озеленювачів.

Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером: +380938197436

Також надсилайте свої резюме на електрону пошту: o.saldyha@mkrada.gov.ua

Адреса: м. Миколаїв, вул. Біла, 2.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» міської ради з 2022 року закупило взуття та одяг для своїх працівників на 2 мільйона гривень. Загалом це 2142 одиниці одягу та 782 пари взуття. 

Читайте статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Там розповідається, що станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числилося 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Водночас комунальне підприємство повідомило про плани збільшити штат на 150 співробітників, які будуть займатися озелененням Корабельного району міста.

