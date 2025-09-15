Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    15 вересня, 2025

  • 20°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 20° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Чи пройде Україна зиму без відключень світла: в «Укренерго» відповіли

В «Укренерго» спрогнозували роботу енергосистеми взимку. Фото: censor.netВ «Укренерго» спрогнозували роботу енергосистеми взимку. Фото: censor.net

Україна може пройти зимовий опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії, якщо не буде масованих атак на енергосистему.

Про це повідомили в «Укренерго», пише «Укрінформ».

У компанії наголосили, що енергосистема планово готується до зими. Водночас її стабільна робота залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та темпів відновлення пошкодженої інфраструктури.

За даними «Укренерго», вже вдалося відновити частину генерації та елементи системи передачі. Також на ситуацію впливають нові об’єкти розподіленої генерації: як ті, що під’єднані до мережі, так і резервні джерела живлення, які використовує бізнес.

Зазначається, що приріст виробництва електроенергії на газотурбінних та газопоршневих установках у 2025 році сягнув понад 200% станом на початок вересня.

Нагадаємо, що Росія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Однією з наймасовіших була атака у листопаді 2024 року, коли без світла залишилося близько 70% регіону. Відновлення електропостачання тривало понад добу, у цей час застосовували графіки аварійних відключень. Цей випадок показав, що навіть область із власною генерацією залишається вразливою до ударів.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Українців закликали підготуватися до можливих відключень світла восени
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Українців закликали підготуватися до можливих відключень світла восени

«Повалення конституційного ладу», — Мер Південноукраїнська поскаржився в СБУ на депутатів Порошенка, які готують йому імпічмент

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

7 годин тому

На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay