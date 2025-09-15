Чи пройде Україна зиму без відключень світла: в «Укренерго» відповіли

В «Укренерго» спрогнозували роботу енергосистеми взимку. Фото: censor.net

Україна може пройти зимовий опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії, якщо не буде масованих атак на енергосистему.

Про це повідомили в «Укренерго», пише «Укрінформ».

У компанії наголосили, що енергосистема планово готується до зими. Водночас її стабільна робота залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та темпів відновлення пошкодженої інфраструктури.

За даними «Укренерго», вже вдалося відновити частину генерації та елементи системи передачі. Також на ситуацію впливають нові об’єкти розподіленої генерації: як ті, що під’єднані до мережі, так і резервні джерела живлення, які використовує бізнес.

Зазначається, що приріст виробництва електроенергії на газотурбінних та газопоршневих установках у 2025 році сягнув понад 200% станом на початок вересня.

Нагадаємо, що Росія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Однією з наймасовіших була атака у листопаді 2024 року, коли без світла залишилося близько 70% регіону. Відновлення електропостачання тривало понад добу, у цей час застосовували графіки аварійних відключень. Цей випадок показав, що навіть область із власною генерацією залишається вразливою до ударів.