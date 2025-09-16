«Подаруйте їм дім»: у центрі Миколаєва 21 вересня відбудеться виставка для прилаштування тварин

Підопічних КП ММР «Центр захисту тварин». Фото: пресслужба закладу

У неділю, 21 вересня, в Каштановому сквері Миколаєва відбудеться захід із прилаштування тварин, організований КП «Центр захисту тварин».

Подія триватиме з 10:00 до 14:00. Мета — знайти дбайливі родини для підопічних комунального підприємства та зменшити кількість безпритульних тварин у місті, повідомили у пресслужбі підприємства.

За словами організаторів, до участі представлять котів та собак різного віку, зокрема й цуценят і кошенят. Усі тварини стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

Щоб забрати улюбленця додому, необхідно мати паспорт і ідентифікаційний код або показати документи у додатку «Дія».

«Подаруйте їм дім. Вони потребують вашої любові та турботи!», — наголошують організатори.

Нагадаємо, що 14 вересня також проходила виставка-прилаштування тварин, вона відбулася вперше в Корабельному районі Миколаєва. Тоді подію організував реабілітаційний центр «Прайд», також долучилися й партнери: фонд «Відродження Херсонщини», який також привіз врятованих тварин, та клініка «Балу» — вони представили цуценят.