Рада ухвалила законопроєкт про утворення двох нових судів у Києві

Засідання зали суду. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Верховна Рада підтримала законопроєкт №13302 «Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду». За документ у другому читанні проголосували 239 народних депутатів.

Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Законопроєкт передбачає створення двох нових судів у Києві — Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Їхня юрисдикція поширюватиметься на всю територію України.

«Утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин», — зазначається у пояснювальній записці до документа.

Раніше президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 червня, підписав серію указів про призначення 23 суддів. Серед них і нові призначення в судах Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Нагадаємо, суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці Олександра Ткаченка допустили до участі в конкурсі на дві посади суддів Конституційного суду.

Олександр Ткаченко теж брав участь у конкурсі на посаду членів Вищої ради правосуддя. Відомо, що він працював у Господарському суді Миколаївської області з 1992 року. У 2008 році був призначений заступником голови суду, а у червні 2024 року був звільнений з посади у відставку.

Також суддю Південноукраїнського міського суду Олександра Савіна за рішенням Вищої ради правосуддя мають звільнити з посади через дисциплінарне порушення.