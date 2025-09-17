Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Собаку, що ховався від обстрілів у київському метро, перестали впускати: зоозахисниця просить містян заступитися

У Києві собаку Мішу перестали впускати в метро під час тривог. Фото: Сніжана БугрікУ Києві собаку Мішу перестали впускати в метро під час тривог. Фото: Сніжана Бугрік

Зоозахисниця Сніжана Бугрік повідомила, що станція метро «Теремки» у Києві більше не впускає собаку на прізвисько Міша, який раніше спускався в укриття під час обстрілів.

За її словами, пес живе поруч із метро з дитинства, він кастрований, вакцинований та ніколи не проявляв агресії. Місцеві мешканці знають і доглядають за твариною.

Сніжана Бугрік зазначила, що після скарги одного з містян працівники станції заборонили впускати Мішу в метро під час тривог. А коли 15 вересня він стояв під дверима, його вигнали.

У Києві собаку Мішу перестали впускати в метро під час тривог. Фото: Сніжана БугрікУ Києві собаку Мішу перестали впускати в метро під час тривог. Фото: Сніжана Бугрік
У Києві собаку Мішу перестали впускати в метро під час тривог. Фото: Сніжана БугрікУ Києві собаку Мішу перестали впускати в метро під час тривог. Фото: Сніжана Бугрік
У Києві собаку Мішу перестали впускати в метро під час тривог. Фото: Сніжана БугрікУ Києві собаку Мішу перестали впускати в метро під час тривог. Фото: Сніжана Бугрік

Жінка закликала киян підтримати тварину та нагадала, що офіційно дозволено перебувати з домашніми улюбленцями в укриттях.

«Я прошу киян заступитися за Мішу! Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів! Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив. Лише його самого постійно ображають», — наголосила вона.

У Київському метрополітені відповіли, що наразі з’ясовують усі обставини ситуації та пообіцяли надати роз’яснення згодом.

Скриншот коментарів під дописомСкриншот коментарів під дописом

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» змінила правила перевезення тварин у поїздах. Відтепер великі собаки (вище 45 сантиметрів у холці) можуть подорожувати всіма типами вагонів, але за певних умов.

Також Кабінет Міністрів України вперше затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах.

