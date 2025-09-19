Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    19 вересня, 2025

  19 вересня , 2025 пʼятниця

Загнали у боргову яму: працівникам комунального підприємства Первомайська три місяці не виплачують зарплату

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Фото travels.in.uaПервомайськ з висоти пташиного польоту. Фото travels.in.ua

На комунальному підприємстві Первомайська «Комунсервіс» склалася складна ситуація з фінансуванням. Через відсутність підтримки з міського бюджету, вже три місяці працівникам не виплачують заробітну плату.

Про це розповів директор підприємства Сергій Музика під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства Первомайської міської ради.

Підприємство «Комунсервіс» є неприбутковим та займається захороненням побутових відходів, утриманням і ремонтом міського вуличного освітлення, надає ритуальні та інші комунальні послуги. За словами керівника підприємства, вони не отримують кошти з бюджету тому не можуть платити працівникам зарплату.

«Всі запитують, а чому комунальне підприємство збиткове? А тому, що у нас три місяці не сплачується заробітна плата, податки і всі видатки. Як так може бути. А за кожен місяць вже нараховується пеня. Комунальне підприємство неприбуткове, ми не маємо права заклачти кошти», — зазначає він.

Він зазначає, що на  початку року на витрати підприємства закладались гроші, але потім їх перерозподілили ні інші сфери. Наразі підприємство не в змозі утримувати вуличне освітлення та вивозити сміття.

«За той самий вивіз сміття у нас також заборгованість три місяці. В нас грошей нема, мені немає чим платити зарплату, нема чим платити за ГСМ (паливо-мастильні матеріали, — прим.). Яким чином нам жити? Фінансове управління міської ради загнало «Комунсервіс» в боргову яму своїми діями», — говорить Сергій Музика.

Крім того, Сергій Музика зазначає, що у працівників немає бронювання і наразі майже не залишилось людей, які б наглядали за кладовищами та копали могили.

«Наглядачі кладовищ утримувались за рахунок копання могил. Це було закладено в калькуляцію. Склалася ситуація, що фактично всіх людей забрали на фронт. Один залишився, але і за ним полювання оголосили. Ми прийняли рішення, що ми не можемо копати могили і передали такі повноваження на приватні ритуальні служби. Але кладовища знаходяться на балансі міської ради. Для того, щоб віддати утримання кладовищ потрібно приймати якесь рішення. Але я думаю неправильно буде віддати це у приватні руки», — говорить керівник підприємства.

Члени комісії погодились з тим, що ситуація складна. Вони запропонували озвучити це питання на найближчому засіданні сесії.

«Єдина надія, що буде перевиконання і по результатам цього перевиконання ми відшкодуємо ці кошти та заборгованість», — зазначили члени комісії.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року жителі Первомайська платитимуть більше за вивезення побутових відходів.

