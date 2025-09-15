Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Первомайську з жовтня зростуть тарифи на вивезення сміття

Полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото для ілюстрації: архів «МикВісті»Полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото для ілюстрації: архів «МикВісті»

З 1 жовтня 2025 року жителі Первомайська платитимуть більше за вивезення побутових відходів.

Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради.

Послуги надає ТОВ «Коммунсервіс». Згідно з новими тарифами, вартість для мешканців багатоповерхівок становитиме 53,48 гривні на місяць (раніше було 39,52 гривні), а для приватного сектору — 48,28 гривні на місяць (замість 35,67 гривні).

Загальний тариф на вивезення 1 кубометра відходів складе 297,12 гривні.

У Первомайську з жовтня зростуть тарифи на вивезення сміття. Скриншот з проєкту рішенняУ Первомайську з жовтня зростуть тарифи на вивезення сміття. Скриншот з проєкту рішення

У Первомайській міській раді зазначають, що ТОВ «Коммунсервіс» бракує працівників, а підвищення тарифів покликане забезпечити їм достойну зарплату.

Нагадаємо, що у Первомайську вартість вивезення сміття підвищували з початку 2025 року.

Сортувальна лінія у Миколаєві

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття».

