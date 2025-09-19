Чотири тисячі школярів Миколаєва уже відмовились від безплатного харчування

У Миколаєві від шкільного харчування відмовилася п’ята частина батьків. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві з початку навчального року від шкільного харчування відмовилися більше 4 тисяч батьків. Це приблизно 20% всіх учнів, які мали харчуватися у закладах освіти.

Про це 19 вересня повідомила начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко, відповідаючи на питання журналістки «МикВісті».

Як відомо, у новому навчальному році всі школярі Миколаєва з 1 по 11 клас мають право на безкоштовне харчування. Фінансування відбувається спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

— Коли ми запускали харчування, ми говорили про те, що їсти в їдальнях будуть 21 тисяча учнів. Коли вже процес стартував, на сьогодні ходить до їдальні 19 445 учнів. Але водночас ми маємо 4 356 відмов від запропонованого типу харчування. Батьки самі визначають, чи підходить воно їхнім дітям, — сказала Ганна Личко.

За її словами, за два тижні роботи управління освіти отримало дві офіційні скарги на якість харчування від одного й того ж закладу. Проблеми оперативно відпрацьовують, однак говорити, що всі зауваження вже усунуті, поки рано.

— До нас проходи скарги двічі від одного і того ж закладу освіти. Ми відразу на наступний день відпрацьовуємо скарги. На сьогодні сказати що 100% відсотково все усунуто, то ні. Це не враховуючи ліцею скарги щодо харчування в імені Миколи Аркаса. Те що ви пишете в соцмережах, або медіа ми все відстежуємо, бо це зворотня реакція, – сказала Ганна Личко.

Скарги на харчування у школах Миколаєві

Батьки скаржаться на якість харчування дітей у школах Миколаєва, фото: Ганна Шевченко

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.