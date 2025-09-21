Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Сили протиповітряної оборони знищили 33 безпілотників, якими РФ атакувала Україну

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 54 ударними безпілотниками. Фото: armyinformУ ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 54 ударними безпілотниками. Фото: armyinform

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 54 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та інших моделей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони запускали з чотирьох напрямків — Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Майже 30 апаратів були «шахедами».

До відбиття повітряного удару залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи БпЛА.

За попередніми даними, станом на 09:00 сили ППО знищили або придушили 33 ворожі безпілотники на півночі, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано 21 влучання на восьми локаціях.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська 19 разів атакував FPV-дронами території Куцурубської та Очаківської громад Миколаївського району.

