Миколаївців запрошують поділитися думкою про вплив клімату на місто: триває опитування

Миколаївців запрошують поділитися думкою про вплив клімату на місто. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві проходить опитування мешканців, аби з’ясувати, як зміни клімату впливають на життя в місті: здоров’я людей, стан довкілля, інфраструктуру, зелені зони та доступність ресурсів.

Про це повідомляють організатори проєкту LAP Black та закликають всіх охочих прийняти участь. Вони переконані, що зібрані відповіді допоможуть:

об’єктивно оцінити кліматичні ризики для Миколаєва;

визначити найбільш уразливі сфери економіки та життєдіяльності;

розробити ефективні рішення для підвищення стійкості міста до змін клімату.

«Ваша думка має ключове значення. Саме відповіді мешканців формують основу для ухвалення рішень, які впливатимуть на розвиток міста протягом наступних років. Це шанс долучитися до зменшення негативних наслідків зміни клімату та створення безпечніших умов для дітей і онуків», — зазначають організатори.

Опитування є анонімним, а його результати використають лише для аналітичних цілей. Узяти участь можна до 11 жовтня за посиланням.

Анкетування проводиться в межах розробки Плану адаптації до змін клімату Миколаївської міської громади в рамках проєкту LAP BLACK — «Зміцнення місцевого потенціалу для реагування на зміни клімату в Чорноморському регіоні». Проєкт реалізується за програмою Interreg NEXT Black Sea Basin 2021-2027 і спрямований на підвищення стійкості прибережних регіонів Чорного моря до кліматичних викликів.

