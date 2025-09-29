  • понеділок

    29 вересня, 2025

  • 18.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 18.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївців запрошують поділитися думкою про вплив клімату на місто: триває опитування

Миколаївців запрошують поділитися думкою про вплив клімату на місто. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївців запрошують поділитися думкою про вплив клімату на місто. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві проходить опитування мешканців, аби з’ясувати, як зміни клімату впливають на життя в місті: здоров’я людей, стан довкілля, інфраструктуру, зелені зони та доступність ресурсів.

Про це повідомляють організатори проєкту LAP Black та закликають всіх охочих прийняти участь. Вони переконані, що зібрані відповіді допоможуть:

  • об’єктивно оцінити кліматичні ризики для Миколаєва;
  • визначити найбільш уразливі сфери економіки та життєдіяльності;
  • розробити ефективні рішення для підвищення стійкості міста до змін клімату.

«Ваша думка має ключове значення. Саме відповіді мешканців формують основу для ухвалення рішень, які впливатимуть на розвиток міста протягом наступних років. Це шанс долучитися до зменшення негативних наслідків зміни клімату та створення безпечніших умов для дітей і онуків», — зазначають організатори.

Опитування є анонімним, а його результати використають лише для аналітичних цілей. Узяти участь можна до 11 жовтня за посиланням.

Анкетування проводиться в межах розробки Плану адаптації до змін клімату Миколаївської міської громади в рамках проєкту LAP BLACK — «Зміцнення місцевого потенціалу для реагування на зміни клімату в Чорноморському регіоні». Проєкт реалізується за програмою Interreg NEXT Black Sea Basin 2021-2027 і спрямований на підвищення стійкості прибережних регіонів Чорного моря до кліматичних викликів.

Раніше повідомлялось, що у січні-серпні цього року підприємства Миколаївської області сплатили 45,1 мільйона гривень екологічного податку

Останні новини про: Миколаїв

У центрі Миколаєва водій електроскутера збив жінку на переході: йому оголосили підозру
Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті
У Миколаєві в одному з мікрорайонів не працюватиме бювет
Реклама

Читайте також:

новини

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук
новини

На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1

Світлана Іванченко
новини

Не знадобилось: Миколаїв подарує Чорноморську обладнання за ₴4 млн

Катерина Середа
новини

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Аліса Мелік-Адамян
новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві в одному з мікрорайонів не працюватиме бювет
Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті
У центрі Миколаєва водій електроскутера збив жінку на переході: йому оголосили підозру

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг

4 години тому

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук

Головне сьогодні