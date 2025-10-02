Після негоди, яка забрала життя 10 людей в Одесі відкрили цілодобові гарячі лінії
Після потужної негоди, яка забрала життя 10 людей, в Одесі почали працювати цілодобові чергові служби, куди мешканці можуть звертатися по допомогу або за інформацією.
Про це повідомили в мерії.
Контактні номери:
КУ «Захисні споруди цивільного захисту»
- 093 335 3059
- 048 763 0232
- 048 748 1509
- 048 753 1126
КУ «Рятувально-водолазна служба»
- 098 258 1724
- 048 793 3901
- 048 793 3902
- 048 793 3903
Також, за словами віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексія Кулеби, працює гаряча лінія Єдиного центру звернення громадян — 15-35, а додатково відкрили ще одну лінію: 15-01.
— Вчора та сьогодні на гарячі лінії й чергові служби вже надійшло понад 500 повідомлень, — зазначив Олексій Кулеба.
Негода в Одесі 30 вересня
В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.
Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.
Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.
У четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.
За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.
2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
