Після негоди, яка забрала життя 10 людей в Одесі відкрили цілодобові гарячі лінії

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

Після потужної негоди, яка забрала життя 10 людей, в Одесі почали працювати цілодобові чергові служби, куди мешканці можуть звертатися по допомогу або за інформацією.

Про це повідомили в мерії.

Контактні номери:

КУ «Захисні споруди цивільного захисту»

093 335 3059

048 763 0232

048 748 1509

048 753 1126

КУ «Рятувально-водолазна служба»

098 258 1724

048 793 3901

048 793 3902

048 793 3903

Також, за словами віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексія Кулеби, працює гаряча лінія Єдиного центру звернення громадян — 15-35, а додатково відкрили ще одну лінію: 15-01.

— Вчора та сьогодні на гарячі лінії й чергові служби вже надійшло понад 500 повідомлень, — зазначив Олексій Кулеба.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Реклама

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

У четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.