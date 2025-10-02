  • четвер

Після негоди, яка забрала життя 10 людей в Одесі відкрили цілодобові гарячі лінії

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

Після потужної негоди, яка забрала життя 10 людей, в Одесі почали працювати цілодобові чергові служби, куди мешканці можуть звертатися по допомогу або за інформацією.

Про це повідомили в мерії.

Контактні номери:

КУ «Захисні споруди цивільного захисту»

  • 093 335 3059
  • 048 763 0232
  • 048 748 1509
  • 048 753 1126

КУ «Рятувально-водолазна служба»

  • 098 258 1724
  • 048 793 3901
  • 048 793 3902
  • 048 793 3903

Також, за словами віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексія Кулеби, працює гаряча лінія Єдиного центру звернення громадян — 15-35, а додатково відкрили ще одну лінію: 15-01.

— Вчора та сьогодні на гарячі лінії й чергові служби вже надійшло понад 500 повідомлень, — зазначив Олексій Кулеба.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

У четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Влада Одеси відзвітувала, що в місті підтоплені понад 600 будинків
В Одесі завершили пошукові роботи після негоди: врятували понад 380 людей
Подружжя в Одесі підозрюють у підготовці теракту біля меморіалу
новини

В Очакові планують за п'ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

Аліна Квітко
новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Даріна Мельничук
новини

Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім

Аліна Квітко
новини

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році

Юлія Бойченко
Подружжя в Одесі підозрюють у підготовці теракту біля меморіалу
В Одесі завершили пошукові роботи після негоди: врятували понад 380 людей
Влада Одеси відзвітувала, що в місті підтоплені понад 600 будинків

