«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Соборна площа з фонтаном у Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВісті»Соборна площа з фонтаном у Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує наступного року відновити роботу фонтанів у сквері «Матері» та у сквері на перетині вулиць Пограничної та Малої Морської.

Про це розповів директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай під час онлайн-брифінгу 30 вересня, пишуть «МикВісті».

«У наших планах запуск фонтану у сквері «Матері», що біля спорткомплексу «Надія», та у сквері на перетині вулиць Погранична та Мала Морська. Це дозволить збільшити кількість відпочинкових зон для містян», — зазначив Дмитро Чучмай.

Він також нагадав, що цьогорічний сезон роботи фонтанів у місті добігає кінця. Уже найближчим часом спеціалісти підприємства розпочнуть осінньо-зимове обслуговування.

«Обладнання потребує консервації та захисту від низьких температур», — зазначив Дмитро Чучмай.

За його словами, підтримка роботи фонтанів — це великий обсяг технічних завдань. Працівники підприємства регулярно очищують чаші та трубопроводи, перевіряють обладнання і системи фільтрації, контролюють якість води, проводять фарбування та дрібні ремонти. У 2025 році, наприклад, у місті запустили оновлений фонтан на Соборній площі.

Нагадаємо, що цього року у Миколаєві запустили фонтан на Соборній площі — вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Як відомо, фонтани на площі не працювали кілька років. У 2022 році обладнання зазнало серйозних пошкоджень через затоплення електрощитів та підсвітки. Частину техніки демонтували, очистили від іржі, пофарбували та зібрали заново. У постраждалих шафах замінили електропроводку. Деяке обладнання вдалося налаштувати, частину — відреставрувати.

