Церкву Англії вперше очолить жінка: її призначили Архієпископом Кентерберійським

Сара Маллалі 3 жовтня. Фотограф: Бен Стенселл/AFP/Getty Images

Церква Англії вперше в майже 500-річній історії призначила жінку на посаду Архієпископа Кентерберійського. Ним стала Сара Маллі, 63 роки, яка тепер очолить духовне життя понад 85 мільйонів англікан по всьому світу.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Маллі з 2018 року обіймала посаду єпископа Лондона. До цього вона працювала головною медсестрою Англії, спеціалізуючись на лікуванні раку. Жінка здобула освіту в Лондонському південному банківському університеті та пройшла підготовку до служіння у Південно-Східному інституті теологічної освіти.

Посада Архієпископа Кентерберійського залишалася вакантною майже рік. Джастін Велбі, попередній архієпископ, пішов у відставку після звіту, який показав, що він не вжив достатніх заходів щодо одного з найвідоміших порушників у Церкві, Джона Сміта. За всю історію посади, яка налічує 105 попередників, жодного разу не була обрана саме жінка .

Маллі офіційно розпочне виконання обов’язків у січні після підтвердження призначення, а урочисте встановлення на посаді відбудеться у Кентерберійському соборі через два місяці. Раніше вона вже висловлювалася щодо важливих соціальних тем. Наприклад, у 2023 році вона назвала дозвіл Церкви благословляти одностатеві пари «моментом надії для Церкви».

— Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цією подорожжю віри з мільйонами людей, які служать Богові та своїм громадам у парафіях по всій країні та в глобальному англіканському співтоваристві. Я усвідомлюю, наскільки велика ця відповідальність, але підходжу до неї з почуттям спокою та довіри до Бога, — наголосила Сара Маллі у заяві після призначення.

У своєму першому зверненні до нації вона також торкнулася теми недавнього терористичного нападу біля синагоги в Манчестері, підкресливши, що «ненависть і расизм будь-якого виду не мають роз’єднати нас».

