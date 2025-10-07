  • вівторок

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У вівторок, 7 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі

  • вул. Новозаводська
  • вул. Космонавтів
  • вул. Новобузька
  • вул. Погранична
  • с. баловне
  • смт. Матвіївка
  • вул. Матвіївська
  • СВТ Соснове
  • СВТ Ясна поляна
  • вул. Матвіївська
  • вул. Силікатна
  • вул. Квіткова
  • пров. 1 Польовий
  • пров. 2 Польовий
  • пров. Балканський
  • вул. Братьска
  • вул. Лиманська

З 08:30 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Біла

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

