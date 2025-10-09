  • четвер

    9 жовтня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Гарбузове лате й чотирилапі друзі: у Миколаєві запрошують на виставку-прилаштування собак

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

У суботу, 11 жовтня, у Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування «лячно» гарних собак.

Захід проходитиме з 12:00 до 15:00 на Верхньому БАМі, повідомляє зоозахисна організація «Друзі поруч».

Під час події миколаївці зможуть познайомитися з чотирилапими, які потребують нових господарів, та обрати собі улюбленця.

Окрім виставки, для гостей підготували:

  • майстер-клас від флориста з виготовлення квіткової композиції у справжньому гарбузі;
  • ексклюзивний рецепт гарбузового лате від кав’ярні Good bakery.

Організатори запрошують містян прийти у суботу, щоб провести час у приємній атмосфері та, можливо, знайти вірного друга.

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»
Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Також у березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

Слід нагадати, що «Друзі поруч» — це волонтерська спільнота, яка вже 5 років працює у Миколаєві. За цей час команда допомогла сотням тварин знайти дім, організувала десятки виставок-прилаштувань й стерилізувала сотні котів та собак. А на початку повномасштабної війни «Друзі поруч» зайнялися ще й евакуацією тварин із зон бойових дій.

Раніше засновниця спільноти Люся Михайловська розповідала «МикВісті», про місію «Друзі поруч», важливість стерилізації і роботу виставок-прилаштувань у Миколаєві.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві та області попередили про штормовий вітер
Водії, маляри та слюсарі: КП «Миколаївелектротранс» запрошує на роботу
Миколаївців просять поділитися думкою про вплив клімату на місто: опитування
Реклама

Читайте також:

новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
новини

«Оформлюємо пакет документів», — Кім про створення Данією громадського простору на території суднобудівного заводу у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Миколаївців просять поділитися думкою про вплив клімату на місто: опитування
Водії, маляри та слюсарі: КП «Миколаївелектротранс» запрошує на роботу
У Миколаєві та області попередили про штормовий вітер

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Незаконна оренда землі та неналежний санітарний стан: що виявили депутати у Рацинській спецшколі на Миколаївщині

1 година тому

Миколаївців просять поділитися думкою про вплив клімату на місто: опитування

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні