Гарбузове лате й чотирилапі друзі: у Миколаєві запрошують на виставку-прилаштування собак

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

У суботу, 11 жовтня, у Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування «лячно» гарних собак.

Захід проходитиме з 12:00 до 15:00 на Верхньому БАМі, повідомляє зоозахисна організація «Друзі поруч».

Під час події миколаївці зможуть познайомитися з чотирилапими, які потребують нових господарів, та обрати собі улюбленця.

Окрім виставки, для гостей підготували:

майстер-клас від флориста з виготовлення квіткової композиції у справжньому гарбузі;

ексклюзивний рецепт гарбузового лате від кав’ярні Good bakery.

Організатори запрошують містян прийти у суботу, щоб провести час у приємній атмосфері та, можливо, знайти вірного друга.

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Підопічними організації, яким шукають домівку. Фото: «Друзі поруч»

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Також у березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

Слід нагадати, що «Друзі поруч» — це волонтерська спільнота, яка вже 5 років працює у Миколаєві. За цей час команда допомогла сотням тварин знайти дім, організувала десятки виставок-прилаштувань й стерилізувала сотні котів та собак. А на початку повномасштабної війни «Друзі поруч» зайнялися ще й евакуацією тварин із зон бойових дій.

Раніше засновниця спільноти Люся Михайловська розповідала «МикВісті», про місію «Друзі поруч», важливість стерилізації і роботу виставок-прилаштувань у Миколаєві.