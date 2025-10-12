З серпня окупанти майже 300 разів вдарили по об’єктах «Укрзалізниці»

Працівники «Укрзалізниці». Фото: Олексій Кулеба

Від початку серпня російські війська завдали майже 300 ударів по об’єктах «Укрзалізниці».

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

— Щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак — і вже того ж дня продовжує рух, — наголосив урядовець.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення 221 залізничник зазнав поранень, ще 37 — загинули під час виконання своїх обов’язків.

Кулеба нагородив та подякував працівникам «Укрзалізниці», які щодня забезпечують рух поїздів навіть попри російські атаки.

Раніше, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що через загрози російських обстрілів у прифронтових регіонах перебудують залізничні маршрути.