Епідемії грипу на Одещині не має, але частину класів перевели на дистанційне навчання. Архівне фото: «МикВісті»

Минулого тижня в Одеській області зафіксували підвищену захворюваність на на респіраторні інфекції. Через це деякі класи регіону перевели на дистанційне навчання.

Як повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, при цьому епідемічна ситуація в області залишається під контролем. Із загальної кількості хворих 68% становили діти, 55% із них — віком 5–14 років. До стаціонарів госпіталізували 208 пацієнтів.

Директор департаменту освіти й науки Одеської ОВА Олександр Лончак уточнив, що наразі дистанційно навчаються лише 39 класів із понад 12,6 тисяч.

Директорка департаменту освіти й науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила, що всі школи міста працюють у звичайному режимі. Якщо у класі хворіє щонайменше 20% учнів, його можуть закрити на карантин — таке рішення ухвалює адміністрація навчального закладу. Карантинні заходи в школах запроваджують, якщо хворих учнів не менш ніж 20%, і рішення підтримує адміністрація. У громадах регіону загальні карантинні заходи вводять лише у разі перевищення епідемічного порогу, рішення ухвалює спеціальна комісія.

Минулого тижня, з 6 по 12 жовтня, у Миколаївській області на ГРВІ захворіли 4195 людей, з них 185 — на ковід.