Через аварію дві вулиці у Миколаєві залишились без води

Проблеми з водою у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Надвечір 19 жовтня сталася аварія водопровідної мережі через що вулиці Урожайна та Курортна залишилися без води у Миколаєві.

Водопостачання обіцяють відновити за добу — до 20:00 20 жовтня, повідомили у «Миколаївводоканалі».

«Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20.00 20 жовтня. Перепрошуємо за незручності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом.

Також Віталій Кім розповідав, що миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

До кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.